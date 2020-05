Calcio, il Tolentino conferma mister Andrea Mosconi

Nonostante le incertezze sull'esito della stagione attuale e sul futuro per l'intero movimento, la società cremisi si muove e, dopo il direttore sportivo Giorgio Crocetti, si lega per la quarta annata di fila anche al tecnico

TOLENTINO – Sarà ancora Andrea Mosconi il tecnico del Tolentino nella prossima stagione. Ad annunciarlo ufficialmente è la società cremisi, che si muove in ottica futura nonostante perduri, almeno sulla carta, l’incertezza sul destino della attuale annata interrotta dal coronavirus e sulle prospettive per il futuro del calcio italiano.

Quali che siano le decisioni degli organi preposti, anche per il campionato a venire il Tolentino si affiderà alla accoppiata tecnica formata da Giorgio Crocetti, direttore sportivo già confermato, e Andrea Mosconi. Per il tecnico, che si stava avviando già da questa primavera verso le cento panchine cremisi (si è fermato per ora a 96, informa il sodalizio del presidente Marco Romagnoli), si tratterà della quarta stagione alla guida del Tolentino, militante in serie D.

Definito anche l’intero staff tecnico: vice sarà Maurizio Mattoni, preparatore dei portieri Mauro Marsili e preparatore atletico Antonio Mosconi.