Successo importante per il Marzocca che vede più vicina la zona sicura

Chiude il 2019 col segno “più” l’Olimpia Marzocca, squadra che sa farsi trovare sempre pronta quando c’è da tirare fuori l’orgoglio. Primo tempo abbastanza equilibrato che si chiude sullo 0-0, con un leggero predominio da parte del Camerano sul piano del gioco.

Nella ripresa il Marzocca entra in campo ben più determinato ed ecco il gol di Sanviti al 70′: punizione battuta da Gresta con astuzia molto velocemente, palla per Asoli che crossa basso e Sanviti non perdona. Il Camerano prova a reagire ma il Marzocca si chiude bene e pur non facendo una prova esaltante, non subisce mai troppo la verve dei gialloblu.

Finisce quindi 1-0 e sono tre punti importanti per l’Olimpia che sale a quota 15 in classifica, a -3 dalla zona salvezza.

