Serie C, Ascoli super: espugnato Perugia

ASCOLI – L’Umbria porta bene all’Ascoli. Dopo Terni, Perugia. Secondo 2-0 in campionato e soprattutto bis di successi per i bianconeri, che schizzano al terzo posto in classifica, a quota 8. Le firme, allo stadio Curi, di Gori e Pagliai, il primo all’esordio dal primo minuto, l’altro al debutto assoluto con la nuova maglia.

La partita

L’Ascoli parte a manetta: carica subito Manzari di un cartellino giallo, a ruota la punizione di Rizzo Pinna, il tentativo di Milanese e la super parata di Gemello di nuovo sul numero 62. Gli umbri salgono di tono: match più equilibrato. Al 10’ il gol annullato a Montevago, per fuorigioco. Al quarto d’ora Giunti colpisce il palo. L’Ascoli si ricompatta, manovra di più ma senza pungere. Al 27’ episodio messo sotto la lente d’ingrandimento del Football Visual Support: i marchigiani chiedono il fallo di Angella sulla conclusione di Milanese, ma si prosegue.

La ripresa

Nella ripresa, al 70’, Del Sole si procura un rigore. Gori dal dischetto firma il suo primo gol in maglia bianconera. Subito dopo Oviszach deve uscite per infortunio, al suo posto entra Pagliai. Intanto i padroni di casa provano a mordere con Joselito, ma la sua punizione dal limite è alta. In campo pure Chakir e all’85’ l’ex Pineto autografa l’assist proprio per Pagliai. 2-0 e festa bianconera. Per il Perugia primo stop stagionale (Curi illibato dallo scorso febbraio, passò la Vis Pesaro), per l’Ascoli il massimo, quasi, col minimo: in quattro partite, quattro gol fatti e nemmeno uno incassato (migliore difesa del girone B). E il Picchio prova a spiccare il volo.