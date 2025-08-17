Eccellenza: Montecchio Gallo in pole, poi Urbania e Tolentino. Ma il Trodica…

ANCONA – Oneri e onori di chi racconterà il prossimo campionato di Eccellenza marchigiano, pronto a scattare domenica 7 settembre. Un torneo sempre più entusiasmante, incerto, aperto a ogni tipo di scenario. A qualcuno tocca, però, rischiare e pronosticare una griglia di partenza che verrà presa a bersaglio da tutte coloro che a oggi, in attesa degli ultimi botti di mercato, dovrebbero partire leggermente più indietro sulla carta.

Montecchio Gallo favorita

Se una squadra ha chiuso il più recente campionato di Eccellenza in vetta alla classifica, perdendo il primo storico spareggio con la promossa Maceratese, per poi vincere i playoff regionali e sfiorando soltanto il balzo in Serie D a più riprese, non può che partire come favorita. Il Montecchio Gallo, ora guidato da mister Stefano Protti, ha blindato tutti i suoi big, rinforzandosi con giocatori del calibro di Camilloni, Sindic e Rivi su tutti. In attesa dell’arrivo di un altro centravanti, Nobili e compagni partiranno in pole position.

A ruota, Urbania e Tolentino. La prima è stata la regina del mercato, assicurandosi frecce come Kalombo, Serges, Vrioni, Fagotti e Triana, fortemente richieste dal nuovo tecnico Antonio Ceccarini. Senza dimenticare il colpaccio a centrocampo Conti. I cremisi, dal canto loro, sono reduci dalla finale playoff persa a Montecchio e hanno trattenuto i pezzi da novanta, sostituendo il partente Lovotti con un altro bomber importante come Iori.

Ma attenzione al Trodica, la terribile Cenerentola pronta a recitare il ruolo di autentica outsider. Il mercato è stato faraonico, spiccano gli arrivi di Spagna, Costa Ferreira e Cognigni. Il confermatissimo trainer Roberto Buratti non si è mai nascosto, confermando le ambizioni biancoazzurre senza giri di parole.

Le veterane

Chiesanuova, Sangiustese VP e Urbino lotteranno comunque per i posti più importanti della classifica di Eccellenza. Parliamo di squadre rodate, esperte, che hanno proseguito i loro cicli tecnici nonostante alcuni aggiustamenti di mercato. Guai a sottovalutarle.

Un gradino più sotto si dovrebbero collocare la neopromossa Jesina, tridente spaziale per i leoncelli con Minnozzi–Tittarelli–Giovannini, il Montegranaro guidato da uno dei tecnici più competenti del circuito, Eddy Mengo, il Matelica, che ha festeggiato il ritorno del fantasista D’Errico, il Montefano ora timonato dall’anconetano Lorenzo Bilò e infine l’Osimana, che ha stravolto l’organico, perdendo tanti big ma riuscendo a blindare il bicampione in carica della classifica cannonieri, Alessandroni, e capitan Patrizi.

Organici da puntellare

Si sta strutturando il Fabriano Cerreto, un pizzico in ritardo ma sempre pronto a intervenire in corsa. La neopromossa Fermignanese si presenterà ai nastri di partenza ripartendo dall’organico reduce dalla vittoria dei playoff di Promozione. Serviranno tempo e pazienza per adattarsi alla categoria, ma l’esperienza di mister Simone Pazzaglia potrebbe condurre la squadra verso la salvezza.

Fermana e Civitanovese sono due punti interrogativi enormi: impossibile inserirle in una momentanea griglia di partenza fino a quando le questioni societarie faranno più rumore di quelle sportive. I club sono partiti in ritardo dopo le rispettive retrocessioni e i tifosi dovranno (ancora) pazientare prima di capire le potenzialità delle loro squadre del cuore. Due piazze così prestigiose, però, non si sono iscritte solo per partecipare.