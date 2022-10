Calcio: sorridono Ancona e Recanatese, stop Vis Pesaro e Fermana

Undicesima giornata di campionato per le squadre del Girone B della Serie C di calcio. Il pomeriggio si è aperto alle 14.30 con una marchigiane in campo: dopo la prima storica vittoria in Serie C per la Recanatese in casa contro il Siena 2-1 la scorsa settimana, bis battendo in trasferta l’Alessandria in uno scontro diretto fondamentale. Alle 17.30 sconfitta di misura della Fermana contro l’Imolese 2-1 e vittoria di spessore dell’Ancona contro la Lucchese con lo stesso punteggio. Male la Vis Pesaro che perde nettamente 3-0 a Reggio Emilia.

Dopo il primo successo storico in Serie C della Recanatese rimontando e battendo il Siena 2-1 lo scorso weekend, arriva un altro bottino pieno, stavolta dal peso specifico ancor più importante: in trasferta, contro una diretta concorrente alla salvezza, l’Alessandria. Basta un gol di Sbaffo ad inizio ripresa ai giallorossi per prendersi l’intera posta in palio, in una partita dalle poche occasioni, in cui la Recanatese è stata più cinica in una delle poche occasioni da gol create. Un successo che permette alla squadra giallorossa di salire a quota 11 punti in classifica e di uscire per la prima volta dalla zona calda della classifica (retrocessione e play-out), mentre l’Alessandria resta a quota 8, ad un punto dalla Fermana.

Dopo l’ottima prestazione di Rimini in cui la Fermana ha rischiato di sfiorare il colpaccio, stavolta in casa contro l’Imolese arriva una sconfitta 2-1. Nel primo tempo gli ospiti giocano meglio e trovano il doppio vantaggio, prima con Zanini (30′) e poi con Fonseca (36′), per un uno due pesante da incassare. E’ il solito Fischnaller ad accorciare le distanze al 59′, ma non basta. Fermana che con la vittoria in trasferta della Recanatese scivola in zona play-out e dovrà ripartire sabato 5 novembre in trasferta, contro la Carrarese (ore 14.30).

Il sorriso più smagliante è dell’Ancona, che conquista tre punti importanti contro la quotata Lucchese grazie ad un gol di Spagnoli a sei minuti dalla fine che permette ai biancorossi di completare la rimonta dopo essere passata in svantaggio nella prima frazione di gioco. Lucchese in vantaggio al 39′ con un penalty di Bianchimano, dove Perucchini indovina l’angolo ma non riesce a respingere: primi 45′ da 1-0 ospiti. Nel secondo tempo i ragazzi di mister Colavitto cambiano faccia e svoltano la partita, prima con una zuccata di Simonetti (57′) e poi appunto con una punizione di Di Massimo che trova Spagnoli in tuffo (84′), pronto a trafiggere la Lucchese per la seconda volta nella gara. Esplode il Del Conero e soddisfazione di spessore per i biancorossi che conquistano tre punti che li rilanciano in zona play-off.

A chiudere il quartetto marchigiano la Vis Pesaro, nettamente sconfitta 3-0 dalla Reggiana in terra nemica. Ad aprire le danze Guiebre dopo appena 7′, nel secondo tempo sigilla la sfida Montalto due volte a distanza di quattro minuti, al 29′ ed al 33′ per il 3-0 finale. Il dato preoccupante per la Vis sono i 15 gol subiti ed i soli 6 fatti in 11 gare di campionato, ma la squadra a Reggio Emilia ha giocato alla pari un tempo davanti ad una delle squadre più attrezzate dell’intero girone. La gara per ripartire è quella di sabato prossimo in casa contro il Siena, fondamentale (ore 14.30).

Negli altri campi Montevarchi-Cesena 0-3, Fiorenzuola-Virtus Entella 0-1, Olbia-Gubbio 1-3, Pontedera-Torres 1-0, Rimini-Carrarese 0-1, Siena-San Donato Tavarnelle 3-0.