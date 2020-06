Calcio, si riunisce a Roma il consiglio della Lega Nazionale Dilettanti

ANCONA- Si terrà domani a Roma il consiglio nazionale della Lega Nazionale Dilettanti chiamato formalmente a chiudere la stagione dilettantistica 2019-2020. Dopo l’indirizzo del consiglio federale fornito lunedì scorso, i vertici della Lnd sono pronti ad applicare le linee guida dalla serie D a scendere avendo ricevuto la delega dal presidente della Figc Gabriele Gravina.

Tutte le prime classificate dell’Eccellenza saliranno in serie D (per le Marche brinderà il Castelfidardo), insieme a otto seconde classificate (tra cui a sperare c’è anche l’Anconitana del presidente Stefano Marconi). In due gironi, nella fattispecie Basilicata e Piemonte B, c’è una situazione di parità in vetta alla classifica che andrà risolta. Il tutto tenendo conto che la volontà del presidente della Lnd Cosimo Sibilia è quella di dare il via formalmente alla stagione sportiva 2020-2021 dal 1°luglio, data molto utile in tema di formulazione degli organici dei campionati.

Temi caldi anche quelli che riguardano i campionati regionali. Per quanto riguarda le promozioni sono scontate quelle delle prime classificate di ogni categoria e girone. Per le retrocessioni il discorso è molto aperto. C’è chi vorrebbe il blocco totale, chi solo quella dell’ultima classificata e chi il rispetto del format, con quelle previste dal comunicato di inizio anno. Vedremo cosa accadrà.