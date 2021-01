Calcio, Serie C: si apre il girone di ritorno per la Vis Pesaro

Domenica sfida delicata in trasferta per la formazione pesarese che insegue la salvezza. Intanto ultimi giorni di mercato alla ricerca della punta

«Domenica inizia il nostro campionato». Sono state queste le parole di mister Di Donato in casa Vis Pesaro nella settimana che apre il girone di ritorno di Serie C, Girone B. Un girone in cui i biancorossi sono chiamati a riscattare quanto fatto nelle prime 19 giornate di campionato dove la formazione pesarese è riuscita a conquistare solo 18 punti.

Una zona playout al giro di boa in cui la Vis naviga e che ad inizio stagione, in estate, sembrava impronosticabile viste le tante mosse di mercato e le alte ambizioni. Quando ci si avvicina all’ultima settimana di calciomercato in casa Vis l’attenzione principale riguarda la questione attaccante. L’ultima suggestione di mercato è quella che riguarda il classe ’92 Francesco Fedato. Il calciatore, attualmente alla Casertana, potrebbe essere inserito in un eventuale scambio con De Feo che farebbe il percorso opposto. Fedato, in questa stagione, ha realizzato un solo gol in otto presenze con la formazione campana.

Intanto in casa pesarese l’infermeria si arricchisce del nuovo arrivato Tassi, costretto ai box a causa di una lesione al polpaccio. Con i tempi di recupero che non sono stati ancora ben definiti vista l’entità dell’infortunio, non è escluso quindi che la Vis Pesaro intervenga ulteriormente sul mercato alla ricerca di un nuovo centrocampista.

La Vis, in questa prima giornata del girone di ritorno, scenderà in campo questa domenica alle ore 14:30 in casa della Legnago Salus.