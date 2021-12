Fermana, Riolfo: «Un piacere affrontare l’Entella. Pensare ad una squadra alla volta»

Fermana al lavoro nella consueta rifinitura del sabato mattina prima della gara casalinga contro la Virtus Entella, una delle big del torneo, quarta dietro le sole teste di serie Modena, Reggiana e Cesena. Ci vorrà un’altra grande prova per fermare la corazzata ligure e l’aiuto potrà arrivare ancora una volta dal pubblico che, grazie all’iniziativa “Ri-Coloriamo il Recchioni”, sarà chiamato nuovamente ad incitare con forza i gialloblù. Ricordiamo infatti, che con l’iniziativa in oggetto, inaugurata nell’ultima gara casalinga con l’Imolese, la società ha voluto stabilire l’ingresso omaggio a tutti gli under 18 fermani.

Il volantino dell’iniziativa “Ri-Coloriamo il Recchioni” (Uff. Stampa Fermana)

Queste le parole del tecnico canarino Giancarlo Riolfo: «Incontreremo una squadra importante, appena retrocessa dalla serie B, con giocatori di grandissima qualità al proprio interno. Avremo il piacere di affrontarla, e dovremo fare di tutto per fare il massimo dei punti dopo una prestazione giusta. Pensiamo ad una squadra alla volta e vediamo quello che dirà il campo. I prossimi 2 match potranno dire quelli che sono i nostri progressi e quello che è la nostra volontà di scendere in campo, di battagliare, di dare tutto quello che abbiamo, per raggiungere il nostro obiettivo primario che è quello della salvezza. La squadra ha lavorato bene in settimana, abbiamo qualche acciacco, però penso che potremo sopperire bene alle eventuali mancanze».

Questi i convocati per la gara con la Virtus Entella:

PORTIERI: 1 Ginestra, 12 Trezza, 22 Moschin

DIFENSORI: 2 Rossoni, 3 Mordini, 14 Scrosta, 19, Pistolesi, 21 Rodio, 23 Alagna, 30 Sperotto, 99 Blondett

CENTROCAMPISTI: 4 Urbinati, 8 Grossi, 10 Blosius, 11 Bugaro, 18 Frediani, 20 Capece, 25 Graziano

ATTACCANTI: 7 Marchi, 9 Cognigni, 26 Lovaglio, 29 Rovaglia, 32 Nepi, 77 Pannitteri

NON CONVOCATI: Ajradinoski, Boateng, Corinus, De Pascalis, Marini

SQUALIFICATO: Mbaye

Fischio di inizio domani alle ore 17:30. Arbitrerà il signor Luigi Catanoso di Reggio Calabria a dirigere Fermana-Virtus Entella in programma domenica alle ore 17:30 al Bruno Recchioni. Catanoso sarà coadiuvato da Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia e Andrea Zezza di Ostia Lido. Quarto assistente, Ciro Aldi di Lanciano.

Il volantino dell’iniziativa “I cani stanno bene a casa” (Uff. Stampa Fermana)

Da segnalare, sempre nella gara di domani, un’altra iniziativa, quella denominata “I cani stanno bene a casa”, ideata e realizzata dalla LegaPro e dal suo Presidente Ghirelli in particolare, in collaborazione con ENPA (Sezione di Fermo) e Comune di Fermo, per sensibilizzare l’adozione degli animali abbandonati. In particolare, cinque cuccioli, in cerca di adozione, scenderanno in campo insieme alle due squadre.