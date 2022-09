Seconda giornata di serie D con tante sorprese per le marchigiane, alcune in negativo purtroppo. Delude la Samb che perde in casa 2-0 contro un Cynthialbalonga cinico e spietato nel trasformare in gol le sue occasioni. I rossoblu, davanti ai propri tifosi, fanno troppo poco per ribaltare le sorti del match e alla fine escono tra i fischi del “Riviera”.

Doccia fredda anche per la Vigor Senigallia, che come la Samb aveva vinto la prima in trasferta e soccombe invece nella seconda in casa, proprio in uno stadio Bianchelli che festeggiava il ritorno in serie D della propria squadra, dopo ben 18 anni, con ben 1400 spettatori. Il Chieti passa 2 a 1 e vola a punteggio pieno in vetta alla classifica. D’Errico e compagni le provano tutte, quantomeno per pareggiare, ma i tentativi del fantasista, di Kerjota e Olivi difettano in precisione.

Esulta invece il Tolentino, che espugna Termoli in rimonta con il risultato di 2-1. Passano in vantaggio i padroni di casa con Carnevale, pareggia la squadra cremisi alla mezzora con Tizi, poi il neo entrato Tankuljic al 39’ del secondo tempo firma il definitivo sorpasso.

Passo avanti anche del Fano, che trova la prima vittoria in campionato in casa contro la corazzata Pineto. Marchigiani in vantaggio nel primo tempo con Padovani, poi Lo Sicco pareggia subito i conti per gli ospiti. Nella ripresa è Broso a regalare i tre punti al Fano, con un colpo di testa su calcio d’angolo che non lascia scampo al portiere Mercorelli.

Il Porto d’Ascoli conquista un buon punto sul campo del Roma City, senza subire gol per la seconda gara consecutiva. «Potevamo vincere – dichiara a fine partita mister Ciampelli – ma certe partite non vanno soprattutto perse».