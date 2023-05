Calcio Serie D: Vigor da sogno, il Tolentino può ancora sperare

Finale di campionato palpitante in serie D. Servirà l’ultima giornata, tra una settimana, per emettere gli ultimi verdetti.

La Vigor Senigallia ribalta la Samb e fa suo il derby con un perentorio 5-2, in rimonta. Passano in vantaggio gli ospiti nel primo tempo con Vita, ma le emozioni vere si concentrano tutte nella ripresa. Al primo giro di lancette arriva il pareggio della Vigor con Pesaresi, poi subito dopo il raddoppio dei padroni di casa firmato da un Baldini scatenato, che fa 3-1 al 68’. Su rigore ancora Pesaresi mette a segno il 4-1 (doppietta anche per il capitano della Vigor. Il pokerissimo lo firma invece Marini. Nei minuti di recupero arriva il definitivo 5-2 firmato da Cardella, ma il passivo per la Samb resta comunque pesante.

La squadra di Clementi invece può continuare a sognare il primo posto, distante appena due lunghezze dopo il pareggio della capolista Pineto contro il Roma City. Si deciderà tutto all’ultima giornata con un doppio derby: il Pineto giocherà in casa contro la Vastese, ormai certa dei play-out, mentre Senigallia farà visita ad un Montegiorgio sprofondato all’ultimo posto in classifica dopo la sconfitta per 2-0 a Vastogirardi, che conquista così la matematica salvezza.

Si complica tremendamente invece il cammino della squadra di Bacci, agganciata da un Tolentino alla seconda vittoria consecutiva, questa volta sul campo del Porto d’Ascoli per 2-1. La squadra cremisi rimane in corsa per la salvezza grazie alla doppietta di Vitiello e ad un super Gagliardini che blinda la porta mettendo in cassaforte tre punti d’oro. Il Tolentino può ancora sperare nella salvezza (un risultato che avrebbe del clamoroso) passando attraverso i play-out, distanti 3 punti. Bisognerà però vincere l’ultima in casa contro il Roma City (ancora in corsa per la salvezza diretta) e sperare nei risultati degli altri campi, con il Notaresco impegnato in casa contro il Fano e il Termoli in trasferta sul campo del Nuova Florida (già salvo).

Infine vittoria di carattere dell’Alma Juventus Fano, che in 10 uomini dal 30′ del primo tempo riesce a superare il Chieti grazie al gol di Severini al 77′.