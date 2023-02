Serie D: Vigor stratosferica, batte anche la capolista Pineto

Sorprendente, emozionante, stoica. Si sprecano ormai gli aggettivi per la Vigor Senigallia, capace di battere la capolista Pineto con un uomo in meno. La squadra di mister Aldo Clementi dipinge un’altra domenica perfetta davanti ai 2500 spettatori dello stadio Bianchelli. Decide il match un gol nel secondo tempo di Sabah Kerjota, talento puro destinato probabilmente ad altri palcoscenici, ma non prima di aver deliziato fino in fondo il popolo rossoblù.



Leggermente meglio il Pineto nel primo tempo, con alcune occasioni create dagli ospiti e sventate dal portiere Roberto. Nella ripresa, invece, la Vigor prende il controllo del gioco e sblocca subito il risultato con Kerjota. Da lì in poi è un monologo dei padroni di casa, con il raddoppio sfiorato in più di un’occasione e non concretizzato solo per le parate decisive di Mercorelli. A 20 minuti dalla fine l’episodio che potrebbe condizionare la gara: capitan Pesaresi viene espulso per proteste (somma di ammonizioni) e lascia i suoi in dieci. Nonostante l’inferiorità numerica la Vigor non si scompone e difende con determinazione il risultato fino al triplice fischio. Con la vittoria di oggi si accorcia il gap dalla vetta a soli sei punti e, grazie alla sconfitta del Trastevere, la Vigor si porta anche a +5 dal terzo posto e a +11 dalle squadre che stanno inseguendo un posto nei playoff.



Griglia playoff che vede avvicinarsi l’Alma Juventus Fano, vittoriosa nell’anticipo di ieri sul Porto d’Ascoli per 2-0. Padroni di casa subito in vantaggio con Broso sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il raddoppio arriva sul finire del secondo tempo con un contropiede micidiale dei granata concluso in rete da Zanni. Mini crisi del Porto d’Ascoli, alla terza sconfitta consecutiva, scavalcato in classifica proprio dal Fano.



Non va oltre il pareggio la Samb che fa 1-1 in casa contro il Team Nuova Florida. In uno stadio Riviera senza gli ultras di casa per protesta contro la società, gli ospiti passano in vantaggio al 38’ con Moretti che approfitta di un errore della difesa rossoblù. Nella ripresa arriva il pareggio della squadra di Manoni con Torromino che trasforma il rigore concesso per fallo su Marras. Un punto che non sposta gli equilibri nelle retrovie, dove pareggiano il Termoli con il Roma City e il Montegiorgio (0-0) con il Notaresco.



Rinviata invece Vastogirardi-Tolentino, che si sarebbe dovuta disputare ad Agnone: le condizioni atmosferiche delle ultime ore hanno reso ghiacciato il campo sportivo ‘Civitelle’ e di fatto impraticabile.