Calcio Serie D: la Vigor Senigallia chiude col botto, il Fano va kappaò

I rossoblù vincono il derby in rimonta contro il Montegiorgio, la Samb espugna Avezzano, beffa per il Tolentino raggiunto nel finale

È un 2022 da incorniciare per la Vigor Senigallia, che chiude l’anno vincendo il derby in rimonta contro il Montegiorgio e blindando il secondo posto in classifica a +5 dal gruppetto delle terze. Una bella storia con un finale ancora da scrivere e un girone di ritorno per continuare a sognare. Allo stadio Bianchelli va prima in vantaggio il Montegiorgio, sfruttando però un’autorete di Rotondo al 31’. Poi i ragazzi di Clementi trovano il pareggio prima dell’intervallo grazie a una perla del solito Kerjota, che su punizione da limite manda la palla sotto il sette. Il gioiellino della Vigor mette lo zampino anche nella ripresa, sul gol del 2-1 che nasce da un suo calcio d’angolo per l’incornata vincente di Rotondo, che si fa così perdonare. Ma al 77’ il Montegiorgio fallisce clamorosamente il pareggio, con Albanesi che dal dischetto si fa ipnotizzare da Sarti, bravo a neutralizzare anche la seconda conclusione dopo la prima ribattuta,. Una doppia parata che blinda il risultato e consegna il successo alla Vigor Senigallia. Occasione sprecata invece per il Montegiorgio, che chiude l’anno in zona playout.

Scatto di orgoglio della Sambenedettese, che espugna il campo di Avezzano (terza in classifica) per 1-0. Decide un rigore trasformato da Vita al 39’, concesso per l’atterramento di area di Marras. Nella ripresa la reazione dell’ Avezzano è sterile e la Samb porta a casa tre punti preziosissimi, per la classifica e per allontanare le problematiche extra calcistiche degli ultimi giorni.

Brutta sconfitta casalinga per l’A.J.Fano che cede in casa per 2-1 contro l’ex fanalino di coda Notaresco, ora terz’ultimo dopo i 3 punti conquistati al Mancini. Passa in vantaggio i granata con Nappo dopo appena due minuti, ma si fanno prima riprendere e poi superare dagli ospiti con due reti nel primo tempo. Una sconfitta che certifica un momento di crisi per la squadra di Mosconi (solo 5 punti nelle ultime 8 partite). Nel post partita il Presidente Russo ammette la delusione per le ultime prestazioni negative e non esclude ulteriori interventi sul mercato.

Sfiora nel finale la vittoria in trasferta del Tolentino, che viene riacciuffata dal Roma City al 92’, dopo il il vantaggio iniziale firmato da Massarotti al 24’. La squadra cremisi sfiora anche il raddoppio nella ripresa con la conclusione dalla distanza di Vitiello respinta dalla traversa. Poi nel secondo minuto di recupero arriva il fallo di mano in area di Stefoni e di conseguenza il rigore concesso al Roma City, trasformato con freddezza da Raffini. Finisce 1-1, un pareggio che sa di beffa per il Tolentino, che chiude il girone di andata all’ultimo posto in solitaria.

Termina 1-1 anche la sfida d’alta classifica tra Porto d’Ascoli e Trastevere. Vantaggio iniziale dei padroni di casa al 1’ minuto della ripresa con Napolano che appoggia in rete da pochi passi, dopo uno slalom sulla sinistra di Battista. Il pareggio degli ospiti arriva al 72’ tra le proteste degli “orange”, con la rete convalidata dall’arbitro nonostante il guardalinee avesse inizialmente alzato la bandierina per segnalare un fuorigioco. Trastevere e Porto d’Ascoli chiudono così l’anno a braccetto, terze a quota 28 punti insieme all’Avezzano, dietro alla capolista Pineto e alla sorpresa Vigor Senigallia.