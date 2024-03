Calcio, Serie D: la Vigor torna a sorridere, esordio vincente per Alessandrini

Torna a vincere e convincere la Vigor Senigallia, che piega il Tivoli con un secco 3-0 casalingo. Partita indirizzata sui giusti binari da un super Capezzani, autore di una doppietta nei minuti iniziali del primo tempo. Nel secondo tempo c’è spazio per il tris firmato di testa da capitan Pesaresi, su pennellata del mago Kerjota capace di incantare il Bianchelli con le sue giocate. La Vigor approfitta del pareggio casalingo del Notaresco (2-2 contro lo United Riccione) e si riprende con forza il quinto posto valido per i play-off.

La Samb vince 2-1 in rimonta a Termoli e mister Alessandrini – all’esordio in panchina – può tirare un sospiro di sollievo: i rossoblù restano in scia della capolista Campobasso, che continua però a non perdere colpi (2-1 in casa contro l’Avezzano). A Termoli succede tutto nella ripresa: i padroni di casa passano in vantaggio con la pennellata su punizione di Burzio, poi la Samb sorprende la retroguardia molisana con due lanci lunghi, nel primo pareggia con Martiniello (subentrato a Paolini) e nel secondo si inserisce Senigagliesi che firma il definitivo sorpasso.

Vittoria pesantissima anche per l’Atletico Ascoli che batte in casa per 2-1 il Sora, diretta concorrente per la salvezza. Anche qui ad incidere nel match è una doppietta che porta la firma di Jonathan Ciabuschi. I bianconeri con questi tre punti raggiungono la zona di confort in classifica, a +6 dalla zona play-out e agganciano a quota 34 punti il Fossombrone, che torna a mani vuote da Piedimonte Matese. La squadra di mister Fucili perde in trasferta contro il fanalino di coda Matese, ma subisce la rete del kappaò nel primo tempo dopo aver colpito ben due legni sullo 0-0.

Si ferma la serie positiva del Fano con la gestione Manoni, sconfitto per 2-0 sul campo del L’Aquila. I padroni di casa, terzi in classifica, chiudono i giochi già nel primo tempo con le reti di Origlio e Marcheggiani. I granata non hanno la forza di recuperare, condizionati anche dalle tante partite disputate in pochi giorni. La situazione in classifica resta preoccupante, con gli ultimi due posti della retrocessione diretta – ora occupati da Vastogirardi e Matese – distanti appena due lunghezze. E il calendario non aiuta; le prossime partite vedranno i granata affrontare la capolista Campobasso e poi i due derby consecutivi con Vigor Senigallia e Atletico Ascoli.