Serie D: tris da sogno per Senigallia, Samb e Montegiorgio

Il derby più atteso ha un netto vincitore: è la Vigor Senigallia che si impone al Bianchelli con un perentorio 3-0. I padroni di casa, davanti a oltre 2000 spettatori, vanno in vantaggio dopo appena 3 minuti con Mancini. Il Fano prova a reagire ma spreca il pareggio con Capezzani. Ne approfitta ancora Senigallia che al 27’ raddoppia con Denis Pesaresi imbeccato alla perfezione da Kerjota: micidiale la conclusione del numero 9, potente e precisa, che non lascia scampo a Bizzini. Il 2-0 stende la squadra di Mosconi, incapace di riaprire la partita nel secondo tempo. E così nel finale arriva il 3-0 firmato su punizione dal piede fatato di Kerjota, che mette il sigillo ad una domenica indimenticabile per i tifosi della Vigor Senigallia.

Vince 3-0 anche la Sambenedettese, che risorge in casa contro il fanalino di coda Termoli, sfatando finalmente il tabù del Riviera delle Palme, dove i rossoblù non avevano ancora vinto. Partita sbloccata nel secondo tempo grazie ad un eurogol di Cardella, che firma anche la doppietta con un’altra azione personale da applausi. Nel mezzo anche il gol di Proia, autore del momentaneo 2-0. Ricomincia bene dunque l’avventura di Sante Alfonsi, tornato a sedersi sulla panchina rossoblù dopo l’esonero alla quinta giornata.

Cala il tris anche il Montegiorgio, che in casa si aggiudica lo scontro salvezza contro la Vastese, sprofondata in zona play-out. La squadra di mister Baldassarri (espulso al 15’ del secondo tempo) ottiene invece la seconda vittoria consecutiva e fa un passo avanti importante, uscendo dalla zona calda. Le reti dei marchigiani tutte nel secondo tempo con Cardoni che apre le marcature dal 19’, seguito dal raddoppio di Tenkorang e il 3-0 finale firmato da Santoro.

Vince anche il Porto d’Ascoli, che torna al successo dopo un lungo digiuno. Lo fa vincendo a Chieti, dove la squadra di Ciampelli aveva un conto aperto. Decisiva la doppietta di Spagna, che ribalta il vantaggio iniziale dei padroni di casa, in gol con Cesario dopo appena un minuto. Finisce 2-1 per gli “orange” che risalgono in classifica e si portano a un solo punto dalla zona play-off.

Punto d’oro per il Tolentino, che acciuffa in extremis il pareggio per 2-2 sul campo del Team Nuova Florida. Finale di partita rocambolesco, con l’1-1 di Nagy che arriva su rigore all’85’ e il nuovo vantaggio dei padroni di casa appena un minuto dopo con El Bakhtaoui. In pieno recupero, su una mischia in area, Stefoni trova la conclusione vincente che permette al Tolentino di respirare, interrompendo una striscia di 7 sconfitte consecutive.