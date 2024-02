Calcio Serie D: tre punti pesanti per Samb e Vigor

Vittoria al fotofinish per la squadra di Lauro che resta in scia della capolista. Male l’Atletico sconfitto in casa e il Fossombrone travolto a Termoli

Sotto il sole di Riccione esulta la Samb, che vince 3-2 al fotofinish con il colpo di testa di Sbardella a tempo praticamente scaduto. «Una vittoria di cuore – commenta mister Lauro a fine gara – arrivata con tanta forza mentale, è qualcosa di importante per questa squadra che forse ci mancava». Partita intensa ed equilibrata, giocata davanti a 1800 spettatori, di cui 1200 provenienti da San Benedetto. Rossoblù per due volte in vantaggio, nel primo tempo con Martiniello e nel secondo con Battista, ed entrambe le volte raggiunti dai padroni di casa. La rete del 2-2 al 37’ rischia di mettere i titoli di coda al match, ma la Samb non ci sta e all’ultimo respiro trova il gol liberatorio del neo entrato Sbardella. Tre punti pesanti che permettono alla Samb di restare in scia della capolista Campobasso, vittoriosa in casa contro il Sora.

Resta in zona play-off anche la Vigor Senigallia, che torna al successo superando il Real Monterotondo per 2-1. La squadra di Clementi passa in vantaggio al 37′, con un gol capolavoro di capitan Pesaresi, ma viene raggiunta prima dell’intervallo dal colpo di testa di Napoleoni. Il sorpasso decisivo arriva all’83° con la stoccata vincente del gioiellino Scheffer, al nono centro in campionato. La Vigor sale così a quota 38 punti in classifica e mantiene le distanze dalle prime inseguitrici Notaresco (36) e Roma City (37). Quest’ultima espugna il campo dell’Atletico Ascoli per 1-0, approfittando di un regalo della retroguardia bianconera, che pasticcia in una costruzione del gioco dal basso. Grandi proteste nel finale dei padroni di casa per un rigore non concesso su Traini (finito poi al pronto soccorso), che viene travolto dal portiere Rimbu in uscita, ma giudicato fuori area dal direttore di gara.

Giornata da dimenticare per il Fossombrone, che perde 3-0 a Termoli. La partita prende una brutta piega già nel primo tempo, chiuso 2-0 a favore dei padroni di casa. Il Fossombrone si vede annullare la rete del possibile 2-1, poi nella ripresa arriva la pennellata vincente su punizione di Esposito che cala il sipario sul match.

Ancora a riposo il Fano, che avrà due giornate da recuperare. La prima, in programma mercoledì 28 febbraio (ore 14.30) vedrà la squadra di Cornacchini impegnata in casa contro il Notaresco.