Calcio Serie D, tre giovani marchigiani in campo per la Viareggio Cup

Riparte dopo due anni di stop a causa del Covid il Torneo di Viareggio, la più importante manifestazione di calcio giovanile internazionale. Tra tante giovani promesse in campo, anche tre talenti marchigiani che militano nel campionato di Serie D. Si tratta dell’attaccante Filippo Guidobaldi (classe 2004, della Recanatese), del portiere Riccardo Ciminari e del centrocampista Edoardo Mengani (entrambi classe 2004, del Tolentino).

Guidobaldi e Mengani sono stati convocati nella Rappresentativa di Serie D allenata da Giuliano Giannichedda, che ha vinto per 2-0 la gara di esordio contro i nigeriani del Garden City Panthers. In campo per uno spezzone di gara anche il settempedano Mengani. Il giovane centrocampista esterno del Tolentino in questa stagione è stato tra i più giovani debuttanti della Serie D, nonchè una delle rivelazioni del campionato, tanto da diventare subito una pedina fondamentale per la formazione cremisi. I prossimi impegni della squadra di Giannichedda saranno oggi contro l’Atalanta (sabato 19 marzo) e martedì contro il Siena.

Inizio amaro invece per il portiere Ciminari che partecipa al torneo di Viareggio con gli spagnoli del Jòvenes Promesas, squadra allenata dall’ex Civitanovese Roberto Buratti. Nella gara d’esordio contro l’Inter (dove Ciminari non ha giocato), gli spagnoli hanno perso per 5-0. Le altre due avversarie del girone sono Empoli e Pistoiese.

La convocazione dei tre under marchigiani di serie D è motivo di orgoglio per Recanatese e Tolentino, protagoniste finora di una grande stagione anche grazie alle qualità dei propri giovani. I giallorossi sono in testa alla classifica ad un passo dalla serie C, mentre i cremisi si ritrovano in piena zona play-off con una partita da recuperare contro il Vastogirardi. Si giocherà proprio domenica la gara che era stata rinviata per neve, approfittando della sosta del campionato. In casa Tolentino si continua a parlare di salvezza, ma una vittoria può far sognare in grande la formazione di mister Mosconi.