Nel derby marchigiano di serie D, il Tolentino ferma la corsa della lanciatissima Vigor Senigallia pareggiando 1-1 al Della Vittoria. Entrambi i gol arrivano nel primo tempo. Parte meglio la squadra cremisi ma è la Vigor a passare in vantaggio al 37′ con Mori che risolve una mischia in area sugli sviluppi di calcio d’angolo. Pareggio immediato dei padroni di casa al 41’ con Rozzi, che dal limite fulmina il portiere Roberto. Ancora il Tolentino allo scadere ha l’occasione per portarsi vantaggio con Zeetti, ma stavolta l’estremo difensore ospite fa buona guardia. Nella ripresa dopo 3 minuti la squadra cremisi rimane in 10 per l’espulsione di Nagy, dopo un fallo giudicato da ultimo uomo su Perri (episodio contestato dai padroni di casa). La squadra di mister Clementi (ex di turno) con l’uomo in più preme sull’acceleratore e tenta l’assedio, senza però riuscire a trovare lo spiraglio giusto. Nei minuti di recupero il Tolentino resta addirittura in nove per l’espulsione di Massarotti, ma blinda il risultato. Le ultime speranze ospiti svaniscono sulla punizione di Kerjota che termina a lato.



Buon punto guadagnato per il Tolentino (sempre in fondo alla classifica) e occasione sprecata per la Vigor Senigallia, che non approfitta del mezzo passo falso della capolista Pineto, che pareggia 0-0 in casa contro la Samb. Partita avara di occasioni, con i rossoblù bravi ad imbrigliare bene la squadra abruzzese, rimasta con le polveri bagnate nonostante un attacco stellare (ora secondo del girone per gol fatti). Le emozioni si concentrano tutte nel finale, quando mister Manoni viene espulso per proteste dopo che l’arbitro aveva fermato, prima dello scadere del recupero, una potenziale azione da gol della Samb ripartita in contropiede 3 contro 2. Soddisfatto comunque a fine gara il tecnico rossoblù, che parla di un gruppo che si sta ritrovando e una squadra in via di guarigione.



Sconfitte all’inglese per Fano e Montegiorgio, entrambe impegnate in trasferta. La squadra di mister Mosconi cede 2-0 al Roma City, con due gol nella ripresa di Rasi e Moreo (in pieno recupero), dopo un primo tempo equilibrato. La squadra laziale, con questa vittoria, balza fuori dalla zona play-out, dove viene risucchiata la Samb e il Montegiorgio, sconfitto 2-0 ad Ardea contro il Team Nuova Florida. Entrambi i gol anche qui nella ripresa, prima il vantaggio di Zitelli dopo 7 minuti e poi il raddoppio di Muzzi a 10 dal termine. Nel mezzo il possibile gol del pareggio annullato per fuorigioco a Perpepaj.

Sorride invece il Porto d’Ascoli, che torna al successo battendo 2-0 in casa il Matese, con i gol firmati da Rossi (55’) e Napolano (62’). Tre punti pesanti per la squadra di Ciampelli che sale a 35 punti in classifica e riaggancia la zona play-off.