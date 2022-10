Serie D: c’è Tolentino-Samb, il derby è già un bivio

Biglietti-derby: ci sarà la "giornata cremisi". Porto d’Ascoli in cerca di riscatto. Impegni in trasferta per Fano, Senigallia e Montegiorgio

Vietato sbagliare in casa Samb. Il derby di domani contro il Tolentino (ore 15 al Della Vittoria) può essere già uno spartiacque per la stagione rossoblù. La squadra ospite non può permettersi un altro passo falso dopo lo 0-3 casalingo contro il Pineto, il cambio di allenatore e una classifica da zona play-out. Una storia che si ripete per i rivieraschi, che stanno ripercorrendo in maniera preoccupante i passi della scorsa stagione. La società cerca di correre ai ripari con nuovi innesti in rosa. L’ultimo arrivato è Diego Acunzo, centrocampista classe 1998, tesserato in fretta e furia e già a disposizione per il derby. Era svincolato, difficile che abbia la condizione per essere subito protagonista. Un calciatore però ben conosciuto da mister Prosperi, che lo ha allenato lo scorso anno a Vastogirardi. Si attende invece il transfer per i vari Bekaert, Boti e Lachir, ancora dunque non disponibili. Mancherà per squalifica anche Cardella, assenza pesante in attacco.

Sull’altro fronte c’è il Tolentino di mister Mattoni, reduce da due sconfitte consecutive (Vastogirardi e Senigallia) ma con un punto in più della Samb in classifica. Una squadra molto giovane, con un’età media inferiore ai 21 anni. Mancherà il gioiellino Mengani oltre a Gori, in forte dubbio Salvatelli, mentre torna disponibile Cicconetti. Il club ha indetto la “giornata cremisi”, pertanto saranno validi soltanto gli abbonamenti del settore “poltroncine”. La gara sarà anche in visibile in diretta Facebook sulla pagina del Tolentino al costo di 5,49 euro.

Impegni in trasferta per Fano, Senigallia e Montegiorgio. La sfida più dura ce l’ha senza dubbio la squadra di De Angelis che affronta il Pineto, una delle formazioni più in forma del momento, reduce da quattro risultati utili consecutivi e con il secondo miglior attacco del girone. Il Fano può fare il colpaccio contro la Vastese per tenere il passo delle prime, mentre la Vigor Senigallia torna nella Capitale dove andrà a far visita al Trastevere, squadra con il miglior attacco del girone (15 gol realizzati). Chiude la giornata il Porto d’Ascoli, che in casa affronta il Vastogirardi, seconda forza del campionato. I ragazzi di Ciampelli sono chiamati a riscattare la sconfitta subita con il Matese (1-4), primo passo falso della stagione.