Il Tolentino non molla. Nell’ultima chiamata per la salvezza, i cremisi ottengono la tanto attesa vittoria casalinga battendo il Montegiorgio per 1-0. La svolta del match arriva al 90° minuto, quando Vitiello viene atterrato in area e l’arbitro concede il calcio di rigore. Dal dischetto Pallecchi non sbaglia, regalando ai suoi compagni e ai tifosi la prima gioia casalinga della stagione. Un risultato importante per il Tolentino, che sale a quota 19 punti, si porta a -3 dalla penultima in classifica (il Notaresco battuto 2-0 dall’Avezzano nell’anticipo) e a -6 dal terzultimo posto che vale i play-out, occupato ora proprio dal Montegiorgio e dal Termoli.

La squadra molisana pareggia in casa 0-0 contro l’Alma Juventus Fano, costretta a giocare in dieci uomini per più di 50 minuti per l’espulsione di Allegrucci al 40’ del primo tempo. Un punto che mantiene i granata a distanza ravvicinata dai play-off, dove rientra ora il Porto d’Ascoli, vittorioso in casa 2-1 contro la Vigor Senigallia nell’altro derby marchigiano di giornata. Partita combattuta e ricca di colpi di scena. Passano in vantaggio gli “orange” al 30’ con Napolano. Pareggia la Vigor appena un minuto dopo con Mancini. Nel secondo tempo gli ospiti falliscono il sorpasso con Pesaresi che si fa ipnotizzare da Testa, poi al 55’ è Buonavoglia per il Porto d’Ascoli a siglare il definitivo 2-1.

Pioggia di gol in Trastevere-Samb finita 3-2 per la squadra capitolina. I rossoblù restano a mani vuote dopo aver rimontato 2 gol di svantaggio. La squadra di mister Manoni va sotto 2-0 alla fine del primo tempo, poi pareggia nella ripresa grazie al gol di Zaffagnini e all’autorete di Giordani. La beffa finale arriva al 90’ quando Alonsi regala la vittoria ai padroni di casa.

Non si è disputata la sfida tra Pineto e Cynthialbalonga, rinviata a data da destinarsi. La gara è stata interrotta al 39′ a causa del terreno di gioco reso impraticabile dalla pioggia, unito all’infortunio di uno dei guardalinee.