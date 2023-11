Calcio serie D: sorride solo l’Atletico Ascoli

Prima vittoria casalinga per i bianconeri. Sconfitte in trasferta per Fano e Fossombrone, pareggi amari per Samb e Vigor Senigallia

Una sola vittoria e tanto amaro in bocca per le squadre marchigiane impegnate nella decima giornata di serie D. Sorride solo l’Atletico Ascoli che contro il Tivoli brinda al primo successo casalingo del campionato. Finisce 2-0 per i bianconeri con i gol – uno per tempo – firmati da Olivieri e Traini. Una vittoria che vale doppio contro un’avversaria diretta per la lotta salvezza. «Questa è una vittoria che ci dà consapevolezza e ci dà certezza che le idee sono buone – ha spiegato a fine gara l’allenatore dell’Atletico Ascoli Simone Seccardini – L’abnegazione dei ragazzi c’è, c’è sempre stata e guardiamo avanti perché questo campionato è difficilissimo e ogni episodio fino ad oggi ha sempre determinato il risultato finale».

Con questa vittoria l’Atletico Ascoli si porta a quota 11 punti in classifica ed esce momentaneamente dalla zona play-out, dove invece rientra l’Alma J. Fano dopo la sconfitta di misura (1-0) rimediata a Campobasso. I granata giocano alla pari contro una big del girone, sfiorando più volte il pareggio dopo lo svantaggio iniziale firmato da di Nardo. Ai ragazzi di mister Scorzini non basta un gran secondo tempo per strappare un punto che sarebbe stato meritato.

Perde anche il Fossombrone battuto 3-2 a Chieti, in una partita dal copione inaspettato, ricca di gol tra due squadre con le difese meno battute del girone. I biancoazzurri si trovano subito a dover inseguire dopo l’1-0 iniziale firmato da Fall. La doppietta di Battisti non basta ad evitare la prima sconfitta in campionato.

Pareggi amari per Samb e Vigor Senigallia, entrambe raggiunte dopo il vantaggio iniziale. La squadra di Lauro fa 1-1 a Notaresco ma protesta per un calcio di rigore non concesso. «Per quello che abbiamo fatto meritavamo di vincere – spiega Lauro in sala stampa – contro una squadra importante che gioca bene. Dispiace non aver fatto il 2-0 che avrebbe chiuso la partita e aver preso un gol evitabile». La Samb resta comunque in vetta al girone, a +3 dalle prime inseguitrici (Campobasso e Chieti) ed l’unica squadra ancora imbattuta.

Rammarico anche in casa Vigor, rimontata dal Roma City sul 2-2 dopo il doppio vantaggio iniziale firmato Broso-Scheffer. Prima parte di gara favorevole ai rossoblù, poi la reazione veemente degli ospiti che cambiano l’inerzia con gli innesti dalla panchina. Si tratta comunque del quarto risultato utile consecutivo per la squadra di Clementi, che resta nei piani alti della classifica in attesa del derby di domenica contro l’Alma J. Fano.