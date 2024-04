Rush finale in serie D: sfide play-off per Samb e Vigor Senigallia

Ultime due giornate di campionato in serie D e partite decisive in programma domani 28 aprile per le squadre marchigiane. La Samb, ormai tagliata fuori dal primo posto, si gioca almeno l’accesso ai play-off con due scontri diretti contro Roma City e Vigor Senigallia. Il primo sarà di scena domani alla stadio Riviera delle Palme, con l’esordio in panchina di mister Mancinelli che da lunedì ha preso il posto di Lauro, dopo l’esonero-bis. Alla Samb basterà un pareggio per avere la matematica certezza dei play-off. Sarà anche l’ultima partita in casa della regular season e c’è da riscattare l’onta di tre sconfitte consecutive, di cui l’ultima nel derby contro l’Atletico Ascoli. Il Roma City tenterà il colpaccio, dopo che all’andata fini 0-0.

Una vittoria della Samb farebbe comodo anche alla Vigor Senigallia, che si gioca un pezzo di play-off in trasferta contro lo United Riccione, in piena lotta salvezza. La squadra di Clementi viene dalla brutta sconfitta casalinga contro il Vastogirardi e non può perdere ulteriore terreno. Le inseguitrici, Roma City e Chieti, hanno comunque impegni difficili contro Samb e Campobasso (che deve vincere per blindare il primo posto). Intanto la Vigor getta le basi per il futuro, con l’ingresso in società dell’avvocato Robert Lewis, già co-presidente e Ceo del Cesena Fc, che ha acquisito una quota significativa del club rossoblù.

Futuro ancora indecifrabile invece per l’Alma J. Fano, in lotta per non retrocedere. La squadra di mister Manoni, ancora in silenzio stampa, è attesa dalla difficilissima trasferta di Avezzano, quarta forza del campionato ormai ad un passo dal traguardo play-off. I granata si giocano il tutto per tutto: devono fare punti e sperare anche nel passo falso del Monterondo, sestultimo a 9 punti di distanza, il che significa che allo stato attuale il Fano sarebbe retrocesso senza passare per i play-out. La squadra laziale affronta domani il fanalino di coda Matese, poi chiuderà proprio a Fano nell’ultima giornata di campionato che suona già di spareggio salvezza.

Una salvezza già conquistata matematicamente dall’Atletico Ascoli, che va in trasferta a Notaresco e potrebbe addirittura sognare ancora i play-off con una vittoria e i risultati favorevoli dagli altri campi.

Infine il Fossombrone in casa contro il Sora (appaiata in classifica a 40 punti) ha il match point per chiudere i discorsi e conquistare la matematica salvezza. All’andata finì 0-0 ma stavolta con un pareggio si rischia di rimandare tutto all’ultima giornata, un rischio che entrambe preferirebbero evitare.