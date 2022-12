Serie D: Senigallia piega la Samb, il Porto d’Ascoli espugna Tolentino

La Vigor Senigallia vince in rimonta il derby contro la Samb e vola al secondo posto solitario in classifica, a 7 punti di distanza dalla capolista Pineto. Un campionato fin qui eccezionale per la squadra di Aldo Clementi, neo promossa in serie D.

Al Riviera delle Palme passano però in vantaggio i padroni di casa, che al 67’ firmano il momentaneo 1-0 con Proia, lesto a ribadire in rete dopo la conclusione di Torromino respinta da Sarti. Ma il gol scuote la Vigor Senigallia, trascinata da un super Kerjota: al 71’ sfiora il palo, al 72’ chiama in causa Guerrieri ed al 75’ chiude il triangolo con Mancini che insacca l’1-1. Si infiamma la sfida. La Samb non ci sta e tenta il forcing. Al 77’ viene annullato un gol ad Agostinone per fuorigioco. All’80’ Proia su invito di Marras non ci arriva per un soffio. Ma al primo minuto di recupero la Vigor passa ancora, stavolta con una magia di Kerjota che firma il 2-1 finale.



Vince in trasferta anche il Porto d’Ascoli, che passa 1-0 al Della Vittoria nell’altro derby di giornata contro il Tolentino. Decide un gol di Spagna al 25’ del secondo tempo. Gli “orange” sfiorano il raddoppio al 37’ con Battista che colpisce il palo su punizione, ma la squadra di Mattoni protesta per un presunto calcio di rigore non concesso allo scadere, dopo una traversa colpita su punizione da Nagy. Il Porto d’Ascoli consolida così la posizione nella griglia play-off raggiungendo il Trastevere a quota 27 punti in classifica, mentre il Tolentino sprofonda all’ultimo posto in classifica (insieme a Termoli e Notaresco) e conferma il tabù casalingo (unica squadra a non aver mai vinto tra le mura amiche).



Trasferta amara per l’A.J Fano, che perde 2-0 a Chieti con un gol per tempo dei padroni di casa. Iniziano bene i granata che subiscono però l’1-0 nel loro momento migliore, su calcio di rigore trasformato dal Paglia al 38’. Nella ripresa la squadra di Mosconi non riesce a riaprire il match e in pieno recupero arriva il raddoppio del Chieti firmato da Cesario.

Nell’anticipo del sabato il Montegiorgio impatta 0-0 in casa contro il Vastogirardi. Prossimo e ultimo turno del girone di andata in programma mercoledì 21 dicembre prima della sosta natalizia.