Tutto pronto per Senigallia-Fano. Clementi: «Sfida tra due grandi squadre»

Le strade di Vigor e Alma tornano ad incrociarsi e stavolta nella sfida che vale una stagione: la finale play-off di serie D. Un ultimo atto tutto “made in Marche”, in programma domani 21 maggio alle ore 16 allo stadio Bianchelli di Senigallia. Di fronte due squadre mai così spesso avversarie come in questa stagione. «Con quella di domani sarà la quarta volta che ci incontriamo – conferma Aldo Clementi, tecnico della Vigor –. Le tre le gare precedenti sono state molto combattute, in Coppa hanno vinto loro e in campionato noi, ma c’è sempre stato grande equilibrio. Nonostante sia una partita sentita per la vicinanza chilometrica è sempre stata una sfida molto corretta in campo. C’è sempre stato agonismo ma grande rispetto dell’avversario. Questa è la cosa più importante».

Nei due derby di campionato ha prevalso la Vigor, ma il Fano di questo periodo incute timore. «Loro sono in assoluto la squadra più in forma del momento – conferma mister Clementi –. Se avessero avuto questa condizione per tutto l’arco della stagione non ce n’era per nessuno. Da parte mia il rispetto è ancora maggiore. Credo sia una sfida per noi molto difficile. Loro sono in un momento eccezionale, hanno una grande organizzazione di gioco e individualità che possono fare la differenza». La Vigor dal canto suo ha dato l’ennesima dimostrazione di forza una settimana fa, vincendo in rimonta nella semifinale contro il Cynthialbalonga. «Anche noi stiamo bene – spiega Clementi – domenica scorsa abbiamo fatto un’ottima gara. Come spesso ci capita abbiamo ribaltato lo svantaggio iniziale , ma stavolta spero di non doverlo fare contro il Fano». In casa Vigor tornano a disposizione Tomba e capitan Pesaresi. «La rosa è abbastanza al completo – conferma mister Clementi – possiamo contare anche sul recupero di Pierpaoli e D’Errico è in una condizione accettabile. Contro il Cynthialbalonga abbiamo giocato bene per 120 minuti e senza affanno. Non avremo lo stato di forma del Fano, ma se togliamo la sconfitta di Montegiorgio all’ultima giornata il nostro ruolino di marcia è comunque fantastico».

Nessun rimpianto per il mancato sorpasso al Pineto? «No perché in questa stagione abbiamo fatto qualcosa di grande, al di sopra delle aspettative inziali e forse anche delle nostre potenzialità – spiega Clementi –. Certo abbiamo perso punti con squadre di bassa classifica come Termoli, Notaresco, Montegiorgio e Tolentino. Però abbiamo vinto partite incredibili con formazioni sulla carta più forti di noi».

La Vigor è la squadra che ha fatto più punti in casa (44), con 14 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Il fattore campo sarà ancora decisivo? «Lo è quasi sempre stato per noi – conclude Clementi – anche la vittoria del campionato in Eccellenza l’abbiamo costruita tra le nostre mura. Mi piace pensare al nostro stadio come a una roccaforte difficile da espugnare. Spero che questa consuetudine continui e sono sicuro che il nostro pubblico ci darà una mano. Mi auguro anche che ci sia del buon senso sugli spalti. Spero che le rispettive le tifoserie , entrambe spettacolari, possano godersi una bella giornata di sport».



Si prevede ovviamente una grande affluenza sugli spalti del Bianchelli, con i livelli di sicurezza alzati al massimo dopo gli incidenti nel match di campionato. Domani il botteghino del settore ospiti resterà chiuso, mentre in quello dei tifosi locali non saranno venduti biglietti ai residenti di Fano. Lo stadio e l’area antistante saranno costantemente videosorvegliate e videoregistrate. In tutti i settori dello stadio sarà presente un punto di ristoro e non sarà consentita l’uscita temporanea dal proprio settore una volta entrati.