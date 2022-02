Calcio serie D: la Samb vince in rimonta, la Recanatese a valanga. Crisi nera per il Castelfidardo

Derby spettacolo al Riviera, dove i rossoblu vincono 3-2 contro il Porto D’Ascoli. Il Montegiorgio cala il tris a Fiuggi, il Fano cade in casa. Pareggio in extremis del Tolentino

Ecco il punto sul calcio marchigiano della serie D.

La Samb soffre ma fa suo il derby della Riviera. Un match che non delude le attese, ricco di gol e capovolgimenti di scena. Rossoblu in vantaggio con Peroni al primo affondo (0-1 dopo 2 minuti), poi il Porto D’Ascoli ribalta il risultato con Verdesi (1-1 al 27’) ed Evangelisti nella ripresa (2-1). La Samb sbanda ma si rialza e nel giro di tre minuti pareggia con Fall (2-2 al 63’) e poi effettua il controsorpasso con Cardella (2-3 al 66’). Uno-due micidiale che mette il sigillo all’incontro. Tre punti pesanti per i rossoblu che proseguono la marcia di avvicinamento ai play-off (ora a -4), impensabile dopo il pessimo girone di andata.

Un bel balzo in avanti lo fa anche la Recanatese, che vince e va a + 5 dal Trastevere, sconfitto in casa per 2-0. I leopardiani interrompono il digiuno di vittorie del 2022 travolgendo con una goleada (6-0) il fanalino di coda Aurora Alto Casertano. Il miglior attacco del campionato si sblocca dopo un periodo di polveri bagnate: vanno tutti a segno i bomber giallorossi, da Giampaolo (che apre le danze al 18’) a Minozzi, passando per capitan Sbaffo che firma la tripletta.

A rendere ancor più speciale la domenica dei recanatesi ci pensa la sconfitta del Trastevere, superata in casa per 2-0 dal Pineto dell’ex Minella. Proprio la squadra abruzzese ospiterà domenica prossima la Recanatese, mentre il Trastevere affronterà un Montegiorgio in stato di grazia. La squadra di mister Mengo conferma il suo momento d’oro, strapazzando il Fiuggi per 3-0. Decidono Perpepaj e la doppietta di Marchionni.

Il Tolentino rischia grosso a Nereto, dove acciuffa il pareggio al 90’. I cremisi sono costretti ad inseguire per tutto il match e riacciuffano per due volte il vantaggio dei padroni di casa. Il 2-2 finale lo mette a segno Zammarchi al fotofinish, tra le proteste dei locali per un presunto fallo non sanzionato ai danni del portiere Palermo.

Male il Fano che perde in casa contro il Chieti. Agli abruzzesi basta il gol di Fabrizi al 32’ per conquistare tre punti preziosi, mentre i granata restano sempre invischiati nella zona play-out.

La stessa in cui è sprofondato il Castelfidardo, sempre più in crisi di risultati. I biancoverdi perdono anche contro il Castelnuovo Vomano, diretta concorrente per la salvezza, complicando terribilmente il proprio campionato. La squadra di mister Mangiapane passa in vantaggio con Bracciatelli al 17’, ma rimane in dieci per l’espulsione di Faye al 39’ (doppia ammonizione). L’inferiorità numerica cambia gli equilibri in campo e nel secondo tempo i padroni di casa ribaltano il risultato vincendo per 2-1.