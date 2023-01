Domenica (29 gennaio) si gioca la 21esima giornata. Scontri salvezza per Samb, Tolentino e Montegiorgio. La Vigor Senigallia in trasferta a porte chiuse

La Samb attanagliata dai problemi cerca la luce nella trasferta contro il Notaresco terzultimo in classifica. Una sfida salvezza a tutti gli effetti per i rivieraschi, che a -2 dai play-out non possono concedersi altri passi falsi. Mister Manoni, dopo la sconfitta all’esordio, dovrà risollevare una squadra mentalmente provata e in preda al caos societario, con giocatori che potrebbero lasciare il club per via dei mancati pagamenti. Una situazione che ha coinvolto anche il settore giovanile, con il responsabile tecnico Massimiliano Zazzetta licenziato in settimana dopo la lettera inviata alle famiglie dei giovani calciatori, nella quale si contestavano le inadempienze societarie. Tutto questo nell’anno del centenario della Samb, con le celebrazioni che potrebbero essere segnate da una stagione fallimentare. Tornando al calcio giocato, Manoni dovrà fare i conti con le assenze pesanti di Proia, Chinellato e Lulli, ma potrebbe recuperare Mauthe.



Partita d’alta classifica per l’Alma Juventus Fano, attesa dalla difficile trasferta di Roma contro il Trastevere, terza forza del campionato a quota 35 punti. Un bel banco di prova per la squadra di mister Mosconi, uscita dal recente periodo nero con due vittorie consecutive che l’hanno rilanciata in classifica. I granata inoltre potrebbero ancora piazzare un ultimo acquisto prima della fine del mercato di riparazione che si chiude martedì prossimo. L’obiettivo principale è un under. Intanto la Federazione ha accettato la richiesta della società di anticipare a sabato le prossime due gare interne contro Porto d’Ascoli e Vastese. Si giocherà dunque sabato 4 e sabato 18 febbraio, a causa della concomitanza con le sfilate del Carnevale di Fano.



Trasferta laziale anche per la Vigor Senigallia contro il Nuova Florida. Allo stadio Mazzucchi di Ardea si giocherà a porte chiuse. La società ospitante trasmetterà il match in diretta streaming attraverso la propria pagina Facebook. Per avere accesso alla diretta il prezzo del biglietto digitale è pari a 5,49 euro.

Il Porto d’Ascoli torna in campo dopo la gara rinviata per neve una settimana fa contro la Vastese. Gli “orange” affrontano in casa il Termoli penultimo in classifica e alla ricerca disperata di punti salvezza. I ragazzi di mister Ciampelli inseguono invece una vittoria che al Riviera delle Palme manca dal 27 novembre.



“Mal di casa” anche e soprattutto per il Tolentino, mai vincente quest’anno al Della Vittoria. I cremisi, quasi all’ultima spiaggia, cercano i primi tre punti tra le mura amiche contro il Matese.



Trasferta impegnativa per il Montegiorgio, reduce dalle fatiche infrasettimanali contro contro il Cynthialbalonga, nella gara di recupero persa in casa 1-0. I ragazzi di mister Baldassarri andranno a far visita al Chieti, rinvigorito dall’exploit sul campo della Samb di domenica scorsa (22 gennaio).