Calcio, Serie D: delude la Samb, primo posto sempre più lontano

Campobasso a +5 sulla Samb. Vigor Senigallia beffata nel finale, male il Fossombrone sconfitto in casa. Punti preziosi per Atletico e Alma

Esordio amaro in casa per mister Alessandrini, alla “prima” davanti al pubblico del Riviera. La Samb perde in casa contro il Notaresco e vede allontanarsi il primo posto. Il Campobasso, fermato sull’1-1 a Fano, riesce così ad allungare in vetta portandosi a +5 dalla Samb, quando mancano 7 partite al termine del campionato. Rimonta difficile ma ancora possibile, considerando lo scontro diretto che si giocherà a San Benedetto alla quartultima giornata. La Samb deve ritrovare però gioco e agonismo, che sono mancati contro il Notaresco.

Bene invece l’Alma Fano di mister Manoni, che contro la capolista Campobasso riesce a recuperare lo svantaggio iniziale grazie al gol di Padovani. Unica nota dolente di giornata il grave infortunio occorso a Kalombo (rottura del tendine d’Achille e stagione finita). Per i granata il punto conquistato fa bene più al morale che alla classifica, ancora deficitaria ma con le posizioni di coda che restano di fatto congelate. L’unico balzo in avanti lo fa il Real Monterotondo che vince a Riccione. Il Vastogirardi, penultimo, pareggia lo scontro salvezza contro il Termoli , il Matese perde ad Avezzano, mentre il Tivoli pareggia in casa contro l’Atletico Ascoli. I bianconeri trovano l’1-1 nei minuti di recupero, grazie al diagonale vincente di Mazzarano, che pareggia i conti dopo il vantaggio della formazione laziale. La squadra di Seccardini avrebbe meritato la vittoria per il gioco prodotto e le tante occasioni create, ma per come si era messa la partita il risultato va più che bene, anche perché la classifica è confortevole, con un margine di 6 lunghezze di vantaggio sulla zona play-out.

Si complica invece la vita il Fossombrone, che in casa contro il Chieti incappa nella seconda sconfitta consecutiva, dopo quella in trasferta contro il Matese. Piccolo campanello di allarme per la formazione di Fucili, che avrà ora un calendario da brividi, con il L’Aquila (terzo) in trasferta, la capolista Campobasso in casa, poi i due derby consecutivi contro Vigor Senigallia e Atletico Ascoli.

Per quanto riguarda la Vigor, la formazione di mister Clementi spreca una grossa occasione contro il Roma City, facendosi riacciuffare in zona Cesarini dai padroni di casa, dopo il vantaggio iniziale siglato da Balleello. I rossoblù difendono bene il vantaggio fino all’espulsione di Magi Galluzzi all’ 80’, poi capitolano all’ultimo assalto. In zona play-off si segnala l’ennesimo sorpasso del Notaresco, vincente a San Benedetto. La Vigor scivola così al sesto posto, con il Roma City ancora dietro a -1, mentre si avvicina il Chieti (a-3) dopo la vittoria a Fossombrone.