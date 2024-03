Calcio, Serie D: la Samb cerca il bis, sfida play-off per la Vigor

Continua l’inseguimento della Samb alla vetta della classifica, dove è in fuga il Campobasso (a +4 dai rossoblù). Dopo l’esordio vincente di domenica a Termoli, mister Alessandrini cerca il bis domani 17 marzo in casa (ore 14.30 al Riviera) contro il Notaresco, ormai praticamente salvo ma con la possibilità concreta di qualificarsi ai play-off. La Samb ritroverà Arrigoni dopo la squalifica, pronto a riprendere il suo posto da playmaker davanti alla difesa. E’ probabile che venga confermato il 4-3-1-2, con qualche dubbio ancora sull’undici titolare, dove il ruolo chiave è il ruolo di Mbaye: se arretrato a centrocampo potrebbe scalzare Bontà, con Fabbrini dietro la coppia Tomassini-Martiniello; se invece agirà dietro le punte il ballottaggio potrebbe riguardare Tomassini e Martiniello nel ruolo di attaccante da affiancare a Fabbrini.

Di certo la Samb ha bisogno di un passo falso del Campobasso, che sarà di scena a Fano, terzultimo in classifica e assetato di punti salvezza. Mister Manoni ha potuto far rifiatare la squadra, dopo un ciclo di partite ravvicinate a causa dei recuperi infrasettimanali.; ora però è atteso da un trittico di gare micidiale, che vedrà i granata affrontare la capolista, poi due derby con Senigallia e Atletico Ascoli. Quest’ultimo, dopo i tre punti pesanti conquistati contro il Sora, è atteso dalla trasferta di Tivoli, in lotta per uscire dai play-out. Ai bianconeri potrebbe andar bene anche un pareggio, anche se la formazione di mister Seccardini non è abituata a fare speculazioni, ma a giocarsela sempre in ogni campo. Con un Ciabuschi in grande spolvero (doppietta una settimana fa e otto gol in campionato), si può sognare il colpaccio.

Scontro diretto in chiave play-off per la Vigor Senigallia (quinta in classifica), impegnata sul campo del Roma City, che si trova ad una sola lunghezza di distanza dai rossoblù. Mister Clementi è alle prese con una lunga lista di infortunati (a rischio anche Mancini), ma recupera per la trasferta i difensori Marini e Magi Galluzzi, al rientro dopo la squalifica.

Cerca il riscatto il Fossombrone, dopo la trasferta amara in Campania contro il Matese. La squadra di Fucili ospita una big del campionato come il Chieti, che però ha deluso le aspettative ed è ormai fuori dalla lotta promozione. Il Fossombrone in casa ha un passo da quinta forza del campionato ed è a caccia degli ultimi punti che restano per centrare l’obiettivo salvezza.