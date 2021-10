Samb, mister Donati: «Vedo tutti sul pezzo. So di poter contare su tutta la rosa»

Neanche il tempo di rifiatare per la Samb, impegnata domani 3 ottobre alle 15 nella seconda gara di campionato, a Fiuggi. A fare il punto della situazione è il tecnico Massimo Donati, che si è espresso così: «Sarà una partita difficile. Alla fine tutte le gare sono complicate, starà a noi metterla nella direzione giusta. Il Fiuggi è una squadra che va forte, ben organizzata. Non sarà assolutamente facile, ma ci siamo preparati bene. I ragazzi sanno quello che devono fare. Ci saranno delle difficoltà ma cercheremo di superarle prima possibile. Subito dopo la gara di domani, molto importante, inizieremo a pensare alla prossima, che ci vedrà in campo subito mercoledì. Probabilmente qualche cambio ci sarà. Vedo comunque tutti sul pezzo, chi gioca e chi non gioca, sono tutti molto vogliosi di mostrare le loro qualità. Vanno tutti a mille all’ora e per me è sempre difficile scegliere, perché si applicano tutti molto. Sono sicuro di poter contare su tutta la rosa. Abbiamo provato più soluzioni dal punto di vista tattico. Il Fiuggi ha meno fisicità rispetto al Trastevere, ma più organizzazione, soprattutto sugli esterni di attacco. Abbiamo adottato tutte le nostre contromisure, dovremo poi metterle in pratica».

La Curva Nord del “Riviera delle Palme”, pronta a riempirsi

Oltre al mister, sono arrivate le prime parole anche del neo-rossoblù Federico Angiulli, che ha voluto spiegare la sua scelta, di cuore, quella di tornare dopo sole alcune settimane dal suo passaggio alla Triestina a San Benedetto del Tronto, senza guardare la categoria: «Sono state settimane difficili quelle lontane da San Benedetto, perché era una cosa che non pensavo potesse succedere. È stata un’estate travagliata. Sono arrivato a un punto in cui sembravano non esserci più speranze di ripartire con la Samb destinata a categorie più basse. Ho dovuto dare retta alla testa ed accettare l’offerta alla Triestina, che non smetterò mai di ringraziare, perché hanno avuto molta umanità nel capire le mie esigenze e la mia volontà, perché appena la Samb ha vinto il suo ricorso iscrivendosi in Serie D, io avevo già preso la mia decisione. Ho parlato con il mister, col direttore, con il presidente e ho deciso di tornare. Volevo ringraziare la Triestina di esser stata molto comprensiva con me. Mi dispiace averli lasciati a mercato chiuso. Purtroppo al cuor non si comanda e sono contentissimo di essere tornato a casa. Spero di veder presto i tifosi allo stadio. Tutti mi hanno dato del folle, ma credo che in tutte le più belle storie d’amore un pizzico di follia sia un ingrediente fondamentale. Spero che la mia follia serva a dare un po’ più di entusiasmo ad una piazza che ha vissuto dei momenti difficilissimi, per poter raggiungere risultati importanti e portare la Samb dove merita. Siamo partiti tardi, i ragazzi hanno fatto la prima partita dopo soli 5 giorni di allenamento insieme, però sono stati molto bravi. Il percorso è sicuramente molto difficile, ma sono sicuro che con l’aiuto della nostra gente, della nostra città, possiamo divertirci.

Anche le parole del bomber Daniele Ferretti infine, uno dei colpi più importanti del mercato, fanno capire quanto sia di stimolo una piazza come quella di San Benedetto e quanta voglia ci sia di far bene, pur con tutte le difficoltà dovute alle vicissitudini passate: «Ci aspetta un campionato importante davanti e lo dovremo affrontare nel migliore dei modi. Le mie prime sensazioni sono più che positive, questo è un gruppo di ragazzi validi con delle qualità importanti. Si può solo crescere e diventare squadra prima possibile. Giocare a San Benedetto per me è motivo di grande orgoglio. È un sogno giocare a San Benedetto. Quando c’è stata la chiamata del direttore, non ho esitato un secondo a firmare.

L’ultimo arrivato in casa rossoblù, Edoardo Travaglini

Annunciato infine anche un altro arrivo. Si tratta di Edoardo Travaglini, esterno offensivo classe 2002, proveniente, cresciuto nella Roma e proveniente dalle giovanili del Lecce.