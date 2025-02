Calcio serie D, Samb in trasferta senza tifosi. Derby Vigor-Fermana e Fossombrone-Civitanovese

La capolista Samb va in trasferta sul campo del Roma City. Partita insidiosa contro una squadra strutturata e bisognosa di punti salvezza. I rossoblù vogliono tornare a vincere dopo il pareggio casalingo con il Fossombrone, per mantenere a distanza di sicurezza le inseguitrici. Mister Palladini dovrà fare a meno di capitan Eusepi, convalescente dopo l’intervento chirurgico al polso. In avanti la Samb dovrebbe presentare l’inedito tandem offensivo composto da Moretti e Sbaffo. Trasferta off-limits per i tifosi sambenedettesi, a causa delle restrizioni del Casms dopo i fatti di L’Aquila.

Riflettori puntati sullo stadio Bianchelli, dove si gioca Vigor Senigallia-Fermana (inizio alle ore 15). Un derby che ritorna dopo ben 12 anni e che mette in palio punti pesanti in chiave salvezza. La Vigor ha bisogno di una vittoria che manca da ben otto partite. La Fermana non può permettersi ulteriori passi falsi dopo la sconfitta di una settimana fa contro la vice capolista L’Aquila. Mister Antonioli, ex tecnico della Fermana ai tempi della Serie C, punta sui nuovi arrivati Furini e Carnevale, mentre è in dubbio la presenza di Kone, infortunato. Tra i canarini mancherà Romizi (anche lui un ex) appiedato dal giudice sportivo, mentre in attacco mister Brini dovrebbe affidarsi al tandem De Silvestro-Bianchimano.

L’altro derby di giornata è Fossombrone-Civitanovese, una sfida che torna in serie D dopo i tanti precedenti in Eccellenza. I padroni di casa sono galvanizzati dal pareggio di una settimana fa contro la Samb, fermata dopo dieci vittorie consecutive. La Civitanovese deve risollevarsi dopo la sconfitta interna contro l’Avezzano. All’andata finì con un netto 3-0 per i biancoazzurri, ma stavolta ci sarà una Civitanovese molto diversa. Mister Senigagliesi, dopo gli arrivi in settimana di De Francesco e D’Innocenzo, punta sul rientro in squadra di Kevin Buonavoglia, mentre dovrà fare a meno di Foglia e Capece, quest’ultimo squalificato.



L’Ancona dopo il sudato pareggio di Sora, torna al Del Conero per affrontare il Teramo, terza forza del campionato. Un test importante per capire se la squadra di Gadda ha le carte in regola per puntare a una posizione di vertice.



L’Atletico Ascoli sarà impegnato in trasferta a L’Aquila, seconda in classifica. La squadra di Simone Seccardini dovrà reagire dopo l’inattesa sconfitta interna di una settimana fa contro il Notaresco. I bianconeri, con un risultato positivo, faranno un favore anche ai cugini-rivali della Samb, impegnata a difendere il suo primato in classifica.



Il Castelfidardo ospita il Sora in una partita fondamentale per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Dopo due pareggi consecutivi i biancoverdi hanno bisogno dei tre punti, ma il Sora è una squadra in ripresa, come dimostra la recente vittoria sul campo del Fossombrone e il pareggio contro l’Ancona. Mister Giuliodori dovrà fare i conti con alcune assenze, come quella di capitan Fabbri, squalificato.



Infine la Recanatese farà visita al Notaresco. I leopardiani, dopo essere tornati alla vittoria una settimana, vogliono allontanarsi definitivamente dai play-out. Attenzione però al fanalino di coda Notaresco che, a sorpresa, domenica scorsa è tornato a vincere sul campo dell’Atletico Ascoli.