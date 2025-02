Serie D: la Samb frenata dal Fossombrone, sorride la Recanatese

Il Fossombrone rallenta la corsa della Samb, che pareggia 0-0 in casa dopo ben dieci vittorie consecutive. Sfuma dunque il record dell’undicesimo sigillo, contro un Fossombrone che si conferma un tabù (sempre pareggi nelle ultime quattro sfide). La Samb fatica a trovare il pertugio giusto per sbloccare il risultato, anche quando gli ospiti rimangono in dieci dal 34’ della ripresa per la doppia ammonizione comminata in pochi minuti a Leonardo Pandolfi. I cambi di Palladini non sortiscono effetti. Nel finale brutto infortunio per Eusepi, costretto ad uscire dal campo in barella.

Rosicchia due punti la prima inseguitrice L’Aquila (ora a -10), che passa 2-1 sul campo della Fermana. Avvio sprint degli ospiti, che vanno in vantaggio con Banegas al 12’ su calcio di rigore, poi raddoppiano al 27’ con Sereni, dopo una carambola sfortunata di Dragomir. Nel secondo tempo i canarini accorciano le distanze al 56’ con De Silvestro, ma non riescono a pareggiare nonostante una grande frazione di gioco. L’Aquila reagisce subito dopo la sconfitta di una settimana fa nello scontro diretto contro la Samb.

L’Ancona fa fatica in casa del Sora e strappa un pareggio 1-1 in extremis, dopo aver giocato per circa mezzora in inferiorità numerica, per il rosso diretto comminato a Varriale. Padroni di casa in vantaggio al 31’ con Gomez, che ribadisce in rete dopo una prima respinta di Lauzemis. Pareggio dorico all44’ della ripresa con Battistini che supera Simoncelli, approfittando di un disimpegno errato della difesa di casa.

Clamoroso al “Don Mauro Bartolini”, dove il fanalino di coda Notaresco batte 2-1 l’Atletico Ascoli. Ospiti in vantaggio al 19’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, dove spunta la deviazione vincente sotto porta di Infantino. Ad inizio ripresa viene annullata ai bianconeri la rete di Minicucci. Poi arriva il raddoppio ospite al 52’ con Forcini su azione di contropiede. Passano appena quattro minuti e l’Atletico riapre i giochi con la rete di Maio. Notaresco in dieci dall’83’. C’è il forcing finale dei padroni di casa che però non riesco a pareggiare i conti.

Vittoria importantissima della Recanatese per 2-1 contro il Roma City. Padroni di casa in vantaggio al 21’ con il colpo di testa di Mordini, che sfrutta alla perfezione il cross di Spagna. Pareggio ospite dopo appena due minuti con Fradella, che approfitta di un pasticcio della retroguardia leopardiana. La squadra di Bilò trova il gol vittoria nel secondo tempo con Zini, mentre gli ospiti sprecano il possibile pareggio con Omohonria. La Recanatese torna dunque a vincere al Tubaldi e allontana così lo spauracchio dei play-out.

Doccia gelata per la Civitanovese, sconfitta in casa per 1-0 dall’Avezzano. Partita ingessata nel primo tempo, con le due squadre attente a non scoprirsi troppo. Nella ripresa la squadra di casa spinge sull’acceleratore, prova in tutti i modi a passare in vantaggio e ci va vicino con il nuovo acquisto Rasic. Ma nei minuti di recupero arriva la beffa finale per i ragazzi di Senigagliesi, che subiscono il gol di Konate. La classifica resta preoccupante, anche se i rossoblù limitano i danni grazie alle sconfitte di molte concorrenti per la salvezza.

Il Castelfidardo pareggia a Termoli 1-1, con gol del nuovo acquisto Vecchio. Anche la Vigor Senigallia strappa un punto pesantissimo a Chieti, con Kone che firma l’1-1 dopo il vantaggio dei padroni di casa con Guerriero.

LA CLASSIFICA

Sambenedettese 53, L’Aquila 43, Teramo 41, Chieti (-1) 38, Ancona 37, Fossombrone 32, Atletico Ascoli 30, Castelfidardo 29, Vigor Senigallia 27, Recanatese 27, Avezzano 27, Sora 25, Roma City 23, Termoli 22, Fermana (-2) 21, Civitanovese 20, Isernia 20, Notaresco 15.