Serie D: la Samb esonera Lauro, il Fano risorge con Manoni

Maurizio Lauro non è più l’allenatore della Sambenedettese. La decisione è arrivata nella tarda serata di ieri, dopo qualche ora di riflessione successiva al deludente pareggio interno contro il Monterotondo. Ecco il comunicato ufficiale del club:

«L’ 𝑼.𝑺. 𝑺𝒂𝒎𝒃𝒆𝒏𝒆𝒅𝒆𝒕𝒕𝒆𝒔𝒆 comunica l’esonero dell’allenatore 𝑴𝒂𝒖𝒓𝒊𝒛𝒊𝒐 𝑳𝒂𝒖𝒓𝒐, ringraziandolo per la professionalità dimostrata in questi intensi mesi di lavoro e augurando lui le migliori fortune professionali. Nei prossimi giorni sarà annunciato il suo successore nella panchina rossoblù».

Decisivo dunque l’1-1 casalingo, ottenuto in rimonta contro una squadra quart’ultima in classifica, che ha fatto sprofondare la Samb a -4 dal Campobasso capolista. I fischi del pubblico del Riviera a fine gara erano già il presagio dei titoli di coda. Già durante la sosta natalizia la società rossoblù aveva meditato l’esonero, poi un ottimo inizio nel girone di ritorno aveva riportato la squadra di Lauro in vetta alla classifica. Le ultime prestazioni, oltre che i risultati non brillanti, hanno fatto di nuovo precipitare la situazione.



Destino opposto per Manolo Manoni, neo tecnico dell’Alma Fano che al suo esordio in panchina fa risorgere la squadra granata, rifilando una “manita” (5-1) al Chieti di Pasquale Luiso. Miglior debutto non poteva esserci. Proprio Manoni che lo scorso anno aveva traghettato la vecchia Samb di Renzi alla salvezza sul campo e ora chiamato a compiere un’altra impresa. L’Alma Fano ora può sperare, ma sarà fondamentale fare risultato mercoledì prossimo (6 marzo alle ore 14.30) nel recupero contro il Matese, fanalino di coda del girone a quota 17 punti.

L’Atletico Ascoli fa suo il derby contro la Vigor Senigallia, espugnando il Bianchelli per 1-0 grazie al gol di Olivieri a metà della ripresa. I bianconeri approfittano dell’inferiorità numerica dei padroni di casa, rimasti in dieci per l’espulsione di Magi Galluzzi al 16’ del primo tempo. L’Atletico si porta così a +3 sulla zona play-out. La Vigor continua invece il suo digiuno in casa, dove non vince dal 17 dicembre (2-1 allo United Riccione), ma la zona playoff resta comunque distante una un solo punto, con il Notaresco che esce sconfitto da Fossombrone. La squadra di Fucili vince 2-0 nel segno bomber Casolla, autore della doppietta decisiva. Vittoria importante che riscatta immediatamente il passo falso di Termoli.