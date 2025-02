Serie D, Samb e Ancona in cerca di rivincita. Derby Castelfidardo-Civitanovese e Fossombrone-Recanatese

Samb in trasferta ad Avezzano, unica squadra ad aver battuto i rossoblù. I dorici contro il Termoli per vendicare il 4-0 dell'andata

Domenica 23 febbraio si gioca la 25esima giornata di serie D girone F, con inizio degli incontro alle ore 14.30.

La Samb, capolista del girone, va in trasferta sul campo dell’Avezzano. Dopo tre pareggi consecutivi, i rossoblù devono ritrovare la vittoria per consolidare la loro leadership. Mister Palladini dovrà fare i conti con le assenze di Battista, squalificato, ed Eusepi, ancora non disponibile. Attenzione all’Avezzano, unica squadra del girone finora ad aver battuto la Samb, per giunta al Riviera delle Palme nel match di andata.

L’Ancona gioca in casa contro il Termoli, in un match che sa di rivincita dopo la disfatta dell’andata, quando i dorici furono travolti per 4-0. Gli ospiti devono far risultato per uscire dalla zona play-out e rasserenare l’ambiente, dopo aver ottenuto l’ennesimo pareggio una settimana fa, il quarto consecutivo. La vittoria ai molisani manca dal 5 gennaio. Per l’Ancona, dopo la sconfitta casalinga con il Teramo e il pareggio di Civitanova, c’è da rialzare la testa per rimanere a ridosso delle prime in classifica.

Sfida importante in chiave salvezza quella tra Castelfidardo e Civitanovese. Ai fidardensi, reduci da prestazioni e risultati convincenti (vedi l’ultimo pareggio contro la Samb) manca poco per raggiungere l’obiettivo. Discorso diverso per la Civitanovese, invischiata nella zona play-out a quota 22 punti. Una squadra, quella di mister Senigagliesi, reduce da due pareggi consecutivi che hanno lasciato l’amaro in bocca, per vittorie sfumate e probabilmente meritate. Ci sarà il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Macerata, con conseguente chiusura del Settore Ospiti.

Altro derby di giornata è quello tra Fossombrone e Recanatese. I padroni di casa puntano il quinto posto ora dell’Ancona (distante 4 lunghezze), l’ultimo utile per l’accesso ai play-off. La Recanatese, che viene da quattro risultati utili consecutivi, cerca punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Sfida-gol tra Casolla del Fossombrone (vicecapocannoniere con 12 reti) e D’Angelo della Recanatese, a quota 8 e in gran forma nelle ultime uscite.

Match di cartello allo stadio Bianchelli tra Vigor Senigallia e Teramo (con inizio alle ore 15). I rossoblù vengono da due successi consecutivi, che hanno tranquillizzato l’ambiente e migliorato decisamente la classifica. La squadra di Antonioli ora si trova al settimo posto insieme al Castelfidardo, a quota 33 punti, appena sotto il Fossombrone. Il Teramo, terzo a pari punti con il Chieti, si gioca le residue possibilità di avvicinarsi alla vetta (distante 11 punti), sperando in un passo falso della Samb.

Trasferta proibitiva per la Fermana, impegnata sul campo del Chieti. Sulla panchina neroverde siede il sangiorgese Amaolo. Gli abruzzesi tornano a giocare in casa dopo aver ottenuto due successi esterni consecutivi. L’ultima vittoria interna risale invece alla 18esima giornata (5 gennaio), nel derby contro l’Avezzano (2-1). Per la Fermana, penultima in classifica dopo la debacle di una settimana fa contro il Notaresco, c’è l’obbligo di fare risultato per continuare a sperare nella salvezza.

Trasferta ostica per l’Atletico Ascoli sul campo del Roma City, squadra in piena lotta salvezza. I bianconeri cercano il colpo esterno che manca dal mese di novembre (2-1 a Chieti), anche per interrompere un periodo poco brillante, con tanti punti persi per strada nelle ultime giornate dai ragazzi di mister Seccardini.