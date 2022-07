Ora è ufficiale: la Sambenedettese sarà ancora guidata da Sante Alfonsi. La società rossoblù ha scelto di riconfermare il proprio tecnico dopo gli ottimi risultati dell’ultima stagione. Alfonsi era subentrato a dicembre ad Antonioli, prendendo in mano la squadra terzultima in classifica, per poi traghettarla in coppia con Visi fino alla vittoria del play-off contro il Trastevere. Nei prossimi giorni verrà ufficializzato lo staff tecnico completo”. Attesi ora i primi rinnovi dei calciatori, con molta probabilità si partirà da Lulli e Conson.

Ancora fumate nere invece in casa Montegiorgio, dopo la decisione di non proseguire con mister Brini. La società sta sondando diverse piste, nelle ultime ore sembra prendere corpo l’ipotesi De Angelis. Intanto i rossoblù salutano il proprio capitano, Andrea Omiccioli, che dopo cinque stagioni da protagonista lascia il Montegiorgio per approdare al Valdichienti in Eccellenza.

Intanto sono ore decisive per la questione ripescaggi che riguarda anche le marchigiane Fermana e Castelfidardo. La prima, retrocessa in serie D, spera di tornare in LegaPro approfittando dei guai di Campobasso e Teramo, dopo la bocciatura arrivata dalla Covisoc in merito alla domanda d’iscrizione. Per i canarini l’ipotesi ripescaggio è quantomai concreta.

Ci sono meno speranze invece per il Castelfidardo, sceso in Eccellenza dopo il play-out perso contro il Fano. Ad oggi è ipotizzabile che non saranno tantissimi i ripescaggi in serie D. In ogni caso, in una probabile graduatoria di ripescaggio, il Castelfidardo potrebbe essere soltanto al 16° posto.