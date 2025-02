Serie D: Samb a caccia di record contro il Fossombrone

La Samb insegue l'11ª vittoria consecutiva. Sfide salvezza in casa per Recanatese, Fermana e Civitanovese. L’Ancona fa visita al Sora

Domani (domenica 2 febbraio) va in scena la 22ª giornata del Girone F di Serie D, con tutte le gare in programma alle ore 14:30. La capolista Samb ospita il Fossombrone con l’obiettivo di mantenere quantomeno il vantaggio sulle inseguitrici. I rossoblù, ormai vicini al traguardo promozione, inseguono il record dell’undicesima vittoria consecutiva in campionato. Di fronte avranno un Fossombrone che non sta vivendo il suo momento migliore (solo 4 punti nelle ultime 5 gare), ma che rimane un avversario ostico soprattutto per la Samb. Gli ultimi confronti sono sempre finiti in pareggio: 2-2 nel match di andata, 2-2 e 1-1 nei due dello scorso campionato. Sarà anche una sfida tra capocannonieri: Eusepi per la Samb contro Casolla del Fossombrone, entrambi a quota 11 reti in campionato a pari merito con Banegas.

L’Ancona fa visita al Sora, una trasferta delicata per i ragazzi di mister Gadda in chiave play-off. I padroni di casa, rinvigoriti dal successo di domenica a Fossombrone, cercano punti salvezza per allontanarsi dalla zona play-out. I dorici vedono invece avvicinarsi il secondo posto in classifica occupato dal L’Aquila. Gara che sarà trasmessa in diretta tv, tramite la piattaforma di video streaming Castr.

L’Atletico Ascoli ospita il fanalino di coda Notaresco, obbligato a vincere per coltivare le ultime speranze di salvezza. I bianconeri avranno a disposizione il nuovo attaccante Mathieu Coquin, arrivato dopo l’addio del bomber Jonathan Ciabuschi, passato all’Ascoli Calcio.

Scontro delicato in Termoli-Castelfidardo: i molisani hanno un disperato bisogno di punti per uscire dalla zona retrocessione, i fidardensi vogliono rialzarsi dopo la sconfitta interna contro il Chieti. La squadra di mister Giuliodori, ottava a quota 28 punti, deve tenere a debita distanza la zona play-out. In settimana il presidente Sarnari ha alzato la voce, lamentandosi per i presunti torti arbitrali subiti, da ultimo la maxi squalifica di Fabbri (quattro giornate).

Sfida delicata anche per la Vigor Senigallia, impegnata sul campo del Chieti, reduce proprio dall’exploit di Castelfidardo. Per la Vigor è il momento più difficile del campionato: ha perso male il derby di Ancona e rischia di essere risucchiata in zona play-out.

Stesso problema per la Recanatese, che se la vedrà in casa con il Roma City: i leopardiani hanno un solo punto di vantaggio sui capitolini, che attualmente occupano l’ultima posizione che condanna ai playout. Mister Bilò avrà la rosa quasi al completo, eccezion fatta per Melchiorri ovviamente, con D’Angelo rientrato appieno nel gruppo.

Gara proibitiva per la Fermana, che cerca punti vitali in casa contro il L’Aquila, approfittando dell’eventuale contraccolpo psicologico degli abruzzesi, reduci dalla pesante sconfitta in casa con la Samb.

La Civitanovese, dopo aver vinto lo scontro diretto contro il Notaresco, affronta in casa l’Avezzano in un match ancora cruciale per la salvezza. Gli abruzzesi si trovano a 4 lunghezze di distanza dai rossoblù, appena fuori dalla zona play-out. Il ritorno in panchina del tecnico Pagliarini ha fruttato cinque punti in quattro partite, lo stesso bottino ottenuto da Senigagliesi alla Civitanovese.