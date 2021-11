Calcio serie D: Samb, buona la prima di Antonioli. Superato di misura il Castelfidardo

C’era molta attesa oggi al “Riviera delle Palme” per vedere la nuova Samb targata Antonioli, anche se un primo assaggio c’era stato già mercoledì nell’altro derby con il Porto D’Ascoli in Coppa Italia, superato 1-0.

Il centrocampista Vincenzo Lisi, autore della rete decisiva

In una gara equilibrata, in cui la Samb si è comunque dimostrata solida e compatta, è arrivata una vittoria, seppur di misura, che consegna 3 punti importantissimi, che valgono molto di più in termini di autostima e morale, e che consegnano alla squadra quella tranquillità per tornare a lavorare bene e crescere per risalire la china ed ambire ad un torneo di vertice, come più volte ribadito dal sodalizio rossoblù.

Gara che vede una prima fase di studio per accendersi solo al 25’ quando il rossoblù Lorenzoni spedisce alto da buona posizione. Al 28’ ancora Samb vicinissima al vantaggio con l’attaccante Ferretti, che colpisce la traversa. Al 31’ è invece il Castelfidardo a farsi pericoloso con Bracciatelli che in acrobazia manda di poco a lato dalla porta difesa da Knoflach. La gara si sblocca al 33’ grazie a Lisi, bravo con un bolide da lontano a freddare l’incolpevole Demalija. Nella ripresa, la Samb cerca di chiudere la gara ed ha una buona occasione già al 52’ con Zgrablic, uno degli ultimi arrivati, ma la sua conclusione di testa non centra la porta. Al 71’ è ancora il Castelfidardo a rendersi pericoloso con Fermani, con la palla deviata in angolo dall’estremo difensore rossoblù. Prima della fine della gara, è l’attaccante lettone Svarups a cercare la rete, ma la sua conclusione finisce alta. Il Castelfidardo le prova tutte, ma non ha più la lucidità necessaria per pervenire al pari, con la Samb che riesce ad amministrare bene il risultato, sino alla fine.

Questo il tabellino del match:

SAMBENEDETTESE-CASTELFIDARDO 1-0

SAMBENEDETTESE: Knoflach, Alboni, Ferretti (45′ De Santis), Varga, Zgrlabic, Lorenzoni (32′ s.t. Amoruso), Svarups (34′ s.t. Mendicino), Angiulli (18′ s.t. Isacco), Lisi, Peroni (14′ s.t. Peroni), Amato. A disposizione: Abbrandini, Miruku, De Santis, Cipolletta, Amoruso, Mendicino, Di Domenicantonio, Isacco, Travaglini. Allenatore Mauro Antonioli,

CASTELFIDARDO: Demalija, Morganti (10′ s.t. Daniello), Mataloni, Palladini, Baraboglia (23′ s.t. Fermani), Gega, Hoxha, Bracciatelli (10′ s.t. Marcelli), Braconi, Rizzi, Cardinali. A disposizione: Sprecacè, Murati, Fabiani, Daniello, Fermani, Cvetkovs, Marcelli, Mosca, Testa. Allenatore Manolo

MARCATORI: 33′ Lisi

ARBITRO: Esposito di Ercolano

AMMONITI: 33′ Palladini, 57′ s.t. Peroni, 73′ s.t. Isacco, 80′ s.t. Ferretti, 82′ Knoflach.

La Samb sarà impegnata mercoledì prossimo 10 novembre alle ore 14:30, nella gara di Coppa Italia con il San Nicolò Notaresco, mentre domenica prossima, 14 novembre, sempre alle ore 14:30, sarà attesa da una partita molto insidiosa sul terreno della Vastese, contro una formazione ora in grane difficoltà, a pari punti con la Samb a quota 7.