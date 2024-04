Calcio, Serie D: Samb beffata da un’autorete, pareggio nel derby Vigor-Fossombrone

La Samb perde 1-0 a L’Aquila e dice addio ai sogni di promozione. Nel big match dello stadio Gran Sasso d’Italia (completamente sold out) decide un’autorete di Sbardella al 16’ del secondo tempo. La capolista Campobasso vola così a + 8 sulla Samb, un distacco quasi incolmabile a 4 gare dal termine , seppur con lo scontro diretto in casa da giocare domenica prossima. Ad approfittarne potrebbe essere proprio il L’Aquila, saldamente al secondo posto dopo la vittoria contro la Samb e a -4 dal Campobasso.

Si mantiene in zona play-off la Vigor Senigallia, che pareggia 1-1 nel derby casalingo contro il Fossombrone, confermatosi un cliente scomodo per i ragazzi di mister Clementi. Sono infatti gli ospiti ad andare in vantaggio con Urso a metà ripresa. I padroni di casa, privi di capitan Pesaresi, accusano il colpo e rischiano di capitolare poco dopo sulla conclusione di Bucchi. Evitato il peggio, la Vigor trova il pareggio con Kerjota che sfrutta alla perfezione l’imbucata di Balleello. Un punto che fa comodo al Fossombrone, vicino alla zona salvezza ma con un calendario ancora tosto da affrontare. Domenica prossima i ragazzi di Fucili sono attesi da un altro derby, questa volta in casa contro l’Atletico Ascoli. I bianconeri vincono 3-1 contro il Vastogirardi (sesto risultato utile consecutivo) e raggiungono quota 40 punti in classifica. Il traguardo salvezza è ormai davvero ad un passo. Allo stadio Bartolini apre le danze Ciabuschi (nono centro in campionato), poi raddoppia Minicucci e nel finale arriva il tris di Vechiarello, dopo che gli ospiti avevano accorciato le distanze con Ruggeri.

Muove la classifica l’Alma Fano, che pareggia 2-2 sul campo del Tivoli, diretta concorrente per la salvezza. I granata vedono però sfumare la vittoria al 97’, quando Montesi pareggia i conti dopo che l’Alma conduceva 2-1 grazie alla doppietta su rigore di Gonzalez. Con il punto conquistato i ragazzi di mister Manoni si riportano in zona play-out, raggiungendo il Vastogirardi sconfitto ad Ascoli. C’è da limare però il distacco di 8 punti dal sestultimo posto (ora occupato dal Sora), che al momento condannerebbe ugualmente alla retrocessione in Eccellenza senza spareggio.