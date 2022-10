Continua a sognare il Porto d’Ascoli, che vince il derby in casa contro il Fano per 2-0 e sale al primo posto solitario in classifica a quota 11 punti. Mister Ciampelli prova a fare il pompiere ma tra le mani ha un piccolo gioiello che può ancora brillare molto. Il Fano incappa nella prima sconfitta stagionale, ma non esce affatto ridimensionato dal confronto. La gara è stata equilibrata fino all’episodio che ne condiziona il successivo andamento, ossia l’espulsione del portiere granata Bizzini al 10’ del secondo tempo. Il Porto d’Ascoli da lì prende il sopravvento riuscendo a sbloccare il risultato con Spagna al 72’, per poi chiudere la pratica nei minuti di recupero con Fall, che approfitta di una leggerezza del portiere Mariani, già non impeccabile sul primo gol.



Giornata negativa per quasi tutte le altre marchigiane. Una Samb a corrente alternata interrompe la sua marcia positiva in trasferta (dove aveva raccolto due vittorie su altrettante partite), andando a perdere sul campo del Team Nuova Florida per 1-0, in un stadio chiuso al pubblico per l’ordinanza del Comitato provinciale di Pubblica Sicurezza. Decide la gara un gol ad inizio ripresa di El Bakhtaoui, abile a sfruttare un’incertezza della difesa rossoblù. La Samb in attacco la le polveri bagnate e nel finale rimane in dieci per l’espulsione di Cardella.



Domenica da dimenticare anche per Tolentino e Senigallia. La squadra cremisi cade in casa 2-1 contro il Vastogirardi. Il “Della Vittoria” dal fortino della scorsa stagione inizia a trasformarsi in un pericoloso tabù. Gli ospiti vanno avanti 2-0 nel secondo tempo, i padroni di casa riescono ad accorciare le distanze poco dopo ma falliscono la palla del possibile pareggio con Alagia che si fa ipnotizzare da Petriccione dal dischetto.



La Vigor Senigallia perde male a Pineto per 3-0. Gli abruzzesi indirizzano la gara nel primo tempo con l’uno-due micidiale firmato da Allegretti e Maio. I ragazzi di mister Clementi non riescono a riaprire la gara e nel secondo tempo arriva il terzo gol dei padroni di casa firmato da Njambè. Da segnalare però, in un pomeriggio calcistico amaro per i rossoblù, il bellissimo messaggio di affetto che il Pineto ha dedicato alla città di Senigallia, con uno striscione (“Pineto abbraccia Senigallia) mostrato al centro del campo.



A rendere il week-end meno amaro è arrivato il risultato positivo del Montegiorgio, che conquista un buon punto sul campo del San Nicolò Notaresco. La squadra di De Angelis avrebbe forse meritato di più, ma il pareggio dà comunque continuità alla prima vittoria casalinga di quattro giorni prima, salendo a quota 4 punti in classifica, a +3 dalle ultime due posizioni.