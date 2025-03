La Serie D riparte: record di pubblico per la Samb?

Dopo la pausa per la Viareggio Cup, la Serie D torna in campo domenica 23 marzo alle 14.30 per il 28° turno di campionato. Il big match di giornata è Samb-Chieti (posticipato alle 15). Una gara che potrebbe chiudere definitivamente o riaprire la corsa alla promozione. Il Chieti, secondo miglior attacco del girone, è a -11 dalla capolista Samb e arriva dal primo k.o. nel girone di ritorno (2-0 contro il Sora). La Samb, pur avendo rallentato, mantiene 9 punti di vantaggio sul Teramo a sette giornate dalla fine. Si prevede un pubblico record al Riviera delle Palme: attesi 9000 spettatori, di cui circa 1200 ospiti. Tribuna centrale e curva nord sono già sold out. L’obiettivo è superare i 7.499 spettatori di Reggina-Siracusa, miglior affluenza stagionale in Serie D.



A pochi chilometri di distanza, il Teramo (secondo in classifica) sarà ospite della Civitanovese, che può indirettamente favorire la Samb. Dopo il colpaccio di Isernia, la formazione di Senigagliesi vuole tornare al successo in casa, che manca dal 1° dicembre (2-0 sul Sora). Dopo cinque risultati utili consecutivi, la Civitanovese si avvicina alla sfida con fiducia, anche se la salvezza diretta è distante ancora tre punti.



Saranno due i derby marchigiani di giornata: Recanatese-Vigor Senigallia e Fermana-Fossombrone.

La Recanatese, a -2 dalla Vigor, arriva da tre derby consecutivi con risultati alterni: vittoria sull’Ancona, pari col Castelfidardo e pesante k.o. con il Fossombrone. Bilò recupera D’Angelo, ma deve rinunciare a Pepa, impegnato alla Viareggio Cup. La Vigor, invece, non vince da tre turni e cerca riscatto per allontanarsi dalla zona calda.

La Fermana, ultima in classifica, ospita il sorprendente Fossombrone, rivelazione del girone e in corsa per i playoff. Per i gialloblù è quasi un’ultima spiaggia: servono punti per evitare una retrocessione che si fa sempre più concreta. Il nuovo tecnico Savini ha sfruttato la sosta per ridare fiducia al gruppo. All’andata finì 2-0 per il Fossombrone.



In chiave salvezza spicca Notaresco-Castelfidardo. La squadra di Giuliodori vuole tornare a vincere dopo quattro turni senza successi, ma il Notaresco di Silva è in grande crescita, reduce da sei risultati utili consecutivi.



L’Ancona farà visita alla terza in classifica, L’Aquila, cercando di chiudere dignitosamente una stagione al di sotto delle aspettative. I dorici dovranno anche lasciarsi alle spalle la recente polemica sul caso magliette: la donazione fatta ai ministri in visita ad Ancona ha scatenato il caos in società e la dura presa di posizione della curva. Infine, l’Atletico Ascoli ospita l’Isernia, ultima in classifica insieme alla Fermana. I bianconeri sperano ancora nei playoff, mentre la squadra molisana, con la peggior difesa del torneo, si gioca le ultime possibilità di salvezza.