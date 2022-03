Calcio serie D: la Recanatese si salva, il Fano espugna Tolentino. Delusione per Castelfidardo e Samb

Nel turno infrasettimanale di serie D il gruppo di testa rallenta il passo e la Recanatese mantiene saldamente il comando. I leopardiani pareggiano in casa contro l’Atletico Fiuggi, che scivola al quinto posto superato dal Notaresco vincente per 3-0 contro il Castelfidardo.

Poteva andare peggio alla squadra di mister Pagliari, costretta fin da subito ad una gara di inseguimento. Già dopo 6 minuti l’Atletico passa in vantaggio con Sowe. Al 16′ però ci pensa Sbaffo a riportare il risultato in parità, ma prima del riposo sono ancora gli ospiti ad andare in gol con Manari. Nel secondo tempo arriva il definitivo 2-2 che porta la firma di Minnozzi.

Non ne approfitta però il Trastevere, che viene fermato in casa sul 2-2 dal Castelnuovo Vomano. Non basta ai romani una doppietta di capitan Fioretti: nel finale gli ospiti agguantano il pari con il rigore trasformato da Coly.

La Recanatese può così tirare un sospiro di sollievo, mantenendo 9 punti di vantaggio sul Trastevere e allungando a +10 sul Tolentino, che scivola in casa contro l’Alma Juventus Fano. La squadra granata espugna il Della Vittoria con un gol di Karlakis al 13’ del primo tempo, mettendo così fine alla serie positiva del Tolentino che durava da ben 8 partite. Al 77’ gli ospiti rimangono in dieci per l’espulsione di Broso , ma i padroni di casa non riescono ad approfittarne.

Tolentino che scende così al terzo posto, mentre il Fano supera in classifica il Montegiorgio, oggi fermo per il rinvio della gara contro il Vastogirardi (causa Covid) e con due gare da recuperare. Così come il Porto D’Ascoli che per lo stesso motivo non ha disputato il match contro il Pineto.

Ennesimo pareggio (il terzo consecutivo) per la Sambenedettese, che in casa contro la Vastese non va oltre lo 0-0 . I rossoblu tengono in mano il pallino del gioco per quasi tutta la partita, ma non riescono a sfondare la difesa ordinata degli ospiti, pericolosi ad inizio secondo tempo con Stivaletta, che spreca davanti a Knoflach. Secondo pareggio a reti bianche per i rivieraschi dopo quello di tre giorni prima contro il Castelfidardo, che non riesce stavolta a ripetere la stessa ottima prestazione difensiva. I fidardensi vengono sconfitti per 3-0 sul campo del Notaresco. Padroni di casa in vantaggio al 23’ con il tap-in vincente di Dorato che raccoglie una respinta corta su tiro di Valenti. Raddoppio firmato proprio da Valenti con una splendida girata al volo nei minuti di recupero del primo tempo. Il definitivo 3-0 porta la firma di Pesce al 38’ della ripresa. Il Notaresco aggancia così la zona play-off, mentre per i biancoverdi la salvezza diretta si fa sempre più difficile.