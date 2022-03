Calcio serie D: passo falso della Recanatese, cadono anche Fano e Castelfidardo. Il Tolentino piega il Porto d’Ascoli

Nel campionato di serie D di calcio doccia gelata per la capolista Recanatese, che perde in casa per 1-0 contro il Castelnuovo Vomano, quart’ultimo in classifica. Decisivo il gol messo a segno da Coly al 35′ minuto del primo tempo, dopo che i padroni di casa avevano fallito un calcio di rigore con Sbaffo. I giallorossi hanno poi giocato l’ultima mezz’ora in 10 uomini per l’espulsione di Grieco. Un passo falso inaspettato che complica i piani promozione della squadra di Pagliari, tornata a +7 dalla seconda in classifica Trastevere, vittoriosa per 3-0 sul campo del fanalino di coda Aurora Alto Casertano. Le tante sirene della serie C potrebbero aver distratto i leopardiani, ma il vantaggio di 7 punti a 10 giornate dal termine resta comunque un buon margine di sicurezza.

Il colpo a sorpresa del Castelnuovo Vomano mette nei guai anche le altre marchigiane, in particolare Montegiorgio, Fano e Castelfidardo, che vengono superate in classifica proprio dalla squadra abruzzese, salita a quota 30 punti. Mentre però il Montegiorgio dovrà recuperare la partita in casa contro il Nereto, per Fano e Castelfidardo (a quota 27) la strada si fa sempre più in salita.

La squadra granata cade a Notaresco per 1-0, punita dall’ex Esposito che mette a segno il gol vittoria al 12’ del secondo tempo.

Il Castelfidardo perde 2-1 sul campo del Matese, che in casa è un caterpillar (ha realizzato 25 punti su 12 gare, come la Recanatese). Decisiva la doppietta di Napoletano, con i gol messi a segno al 13’ e al 45’ del primo tempo. Nel mezzo il momentaneo pareggio fidardense segnato da Fermani, che dura appena un minuto. Nella ripresa i biancoverdi provano a fare la partita alla ricerca del pareggio, ma non riescono quasi mai a rendersi pericolosi dalla parte Del Giudice. Al 93’ la squadra di casa rimane in 10 per l’espulsione di Langellotti (entrato pochi minuti prima) , ma il Matese resiste e conquista i 3 punti in palio.

Il Tolentino fa suo il derby casalingo contro il Porto d’Ascoli per 2-1. Partita equilibrata con il primo tempo che si conclude a reti inviolate. Nella ripresa passa in vantaggio la squadra cremisi con Zammarchi (sesto centro stagionale), ma sette minuti dopo arriva la risposta di D’Alessandro che firma l’1-1 con un gran tiro da fuori. A condannare il Porto D’Ascoli è una sfortunata quanto clamorosa autorete di Sabatini. Con questa vittoria il Tolentino sale a quota 38 punti e riagguanta la zona play-out, con una partita in meno da recuperare domenica prossima a Vastogirardi.

Vastogirardi che dovrà recuperare (con data da destinarsi) anche la gara di oggi contro la Sambenedettese, rinviata per Covid, così come Montegiorgio-Nereto.

Il campionato osserverà ora un turno di riposo per consentire la partecipazione della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup. Si riprenderà con la 25esima giornata il 27 marzo.