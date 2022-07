Serie D, il punto sul calcio mercato delle marchigiane

La Samb saluta Fall e Knoflach, tante conferme per Porto d’Ascoli e Senigallia; Montegiorgio in stand-by, Tolentino e Fano attive sul mercato

Estate rovente in casa Sambenedettese, dai ritardi nel pagamento degli stipendi (poi saldati), ai big in partenza. Ha fatto rumore l’addio dell’attaccante senegalese Ameth Fall. Dieci gol realizzati con la maglia rossoblù (in metà campionato) non gli sono bastati per strappare la conferma. Si è parlato di litigi nello spogliatoio e divergenze con la società. Sibilline le frasi dello stesso giocatore, che nel suo profilo Instagram ha così commentato: «Ringrazio tutti per l’affetto, al momento giusto parlerò». Gli altri indiziati a lasciare Sambenedetto sarebbero il portiere Knoflach (che avrebbe deciso di restare in Austria), Ferri Marini e Casella. Già confermati invece Conson, Lulli, Angiulli e Cardella La squadra rossoblu svolgerà la preparazione a Sarnano, dal 27 al 2 agosto, diretta dal confermato mister Sante Alfonsi. Fissato per mercoledì 27 luglio alle 18 il primo test amichevole con la squadra locale del Sarnano.



Il Tolentino dopo aver blindato il gioiellino Mengani, cresciuto nel settore giovanile locale ed esploso nella scorsa stagione (4 gol e 29 presenze), si è assicurato le prestazione del difensore slovacco Filip Nagy (classe 2001, ex giovanili di Sassuolo e Torino) e del centrocapista Nicola Gori ( classe ’96 e una lunga esperienza in serie D con le maglie di Cesena, Giulianova e Trestina).



Il Porto d’Ascoli ha annunciato l’arrivo del regista Antonio Caprioli, giocatore di tecnica ed esperienza, cresciuto nelle giovanili del Bari, con oltre 100 presenze e 30 gol con le maglie di Melfi, bisceglie, Termoli, Molfetta e Sangiorgio tra serie C e serie D. Tantissime le conferme per gli orange, da Napolano a Battista, da Sensi a D’Alessandro, da Testa a Passalacqua, così come i giovani Aliffi ed Evangelisti. Alla fine resta anche l’attaccante Spagna, che sembrava invece un pezzo pregiato del mercato in uscita, cercato da squadre di serie D e dalle big di Eccellenza. La squadra di mister Ciampelli riparte dal blocco che ha ben figurato nello scorso campionato.



Attivo sul mercato anche il Fano del neo mister Mosconi che blinda la difesa con Schiaroli e Tomassini. Tra i nuovi arrivi c’è il centrocampista Nappo (qualità e carisma), il ritorno di Lorenzo Capezzani e l’arrivo dell’ex Castelfidardo e Tolentino Mirco Severini.

Quasi al completo la neopromossa Vigor Senigallia, che ha quasi confermato in blocco la squadra che ha dominato lo scorso campionato di Eccellenza Marche. Dopo gli arrivi di Kerjota e Perri, per completare l’organico resterebbe qualche innesto tra gli under.

Ancora un rebus invece il calcio mercato del Montegiorgio, che dopo le partenze (tra cui capitan Omiccioli) deve ancora scegliere allenatore e diverse pedine.



La Fermana è ancora sospesa tra serie D e serie C, con la domanda che dovrà essere presentata entro martedì, anche se servono maggiori garanzie. Nel frattempo la Covisod avrebbe approvato la momentanea iscrizione al campionato di serie D. Continua a sperare anche il Castelfidardo. I biancoverdi non hanno ancora scelto l’allenatore e sono bloccati anche nel mercato, in attesa di conoscere il proprio futuro. La domanda di ripescaggio è stata depositata e accettata dalla Covisod, ora si attende la graduatoria ufficiale per capire le reali possibilità di ritorno nella quarta serie nazionale.