Calcio serie D: Porto d’Ascoli capolista, la favola continua

Momento magico per la squadra di Ciampelli. Ritrova il sorriso anche la Samb. La Vigor a lutto per l'alluvione pareggia a Notaresco.

Brividi d’alta classifica per il Porto d’Ascoli, volato in testa al girone F di serie D dopo la vittoria in casa per 1-0 contro la Vastese. Continua la favola dei biancocelesti, che proprio la scorsa stagione in casa contro la Vastese avevano conquistato la matematica salvezza con una giornata di anticipo. Da ex cenerentola della serie D, a realtà consolidata e di vertice.

Domenica è arrivata la seconda vittoria in campionato e la quarta partita consecutiva senza subire gol. «Una vittoria che ci deve inorgoglire perché è venuta con una prestazione di squadra in tutte e due le fasi sia di possesso che non possesso – ha dichiarato mister Ciampelli a fine gara –. Siamo stati bravi nel momento in cui c’era da soffrire e poi ad inizio ripresa abbiamo capito che era il momento di spaccare la partita. Lo abbiamo fatto con giocate individuali ma inserite in un contesto di squadra. Abbiamo comunque concesso poco alla Vastese, un avversario che continuava a inserire giocatori importanti per la categoria. Per noi è un momento di gioia, che coinvolge il presidente fino all’ultimo bambino del settore giovanile, dobbiamo essere orgogliosi del percorso che stiamo facendo».

Sul primato in classifica del Porto d’Ascoli c’è anche lo zampino della Samb. I cugini rossoblù, lontano dal Riviera delle Palme, travolgono per 3-0 l’ex capolista Chieti con gol di Lulli, Vita e Feliz. Mister Alfonsi ritrova il sorriso ma soprattutto la sua squadra, smarrita una settimana fa nella sconfitta casalinga contro il Cynthialbalonga. Proprio la formazione laziale, a pari punti con la Samb, supera di misura il Montegiorgio di mister De Angelis, fanalino di coda del girone insieme al Termoli, ancora a secco di punti dopo 3 giornate e un solo gol realizzato.

Pareggio a reti inviolate nel derby Tolentino-Fano, mentre la Vigor Senigallia, scesa in campo con il lutto al braccio, torna da Notaresco con un punto prezioso (2-2 il risultato) e un’ottima prestazione. I rossoblù di mister Clementi vanno avanti 1-0, poi vengono ripresi e superati, ma reagiscono e pareggiano sfoderando grinta e cuore. Lo stesso cuore rivolto in queste ore a tutte le vittime dell’alluvione che ha colpito le Marche e il territorio di Senigallia in particolare. La Vigor, alla luce di quanto accaduto, aveva giustamente chiesto di rinviare la partita, ricevendo però risposta negativa da parte della Lega Nazionale Dilettanti.