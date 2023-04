Serie D, Pesaresi segna il 100° gol e trascina la Vigor nel derby

Denis Pesaresi fa cento in maglia Vigor e regala ai suoi la vittoria nel derby contro l’Alma Juventus Fano. Splendida cornice di pubblico allo stadio Mancini, con oltre cinquecento tifosi giunti da Senigallia. Primo tempo equilibrato, con i padroni di casa insidiosi con Zanni, mentre gli ospiti ci provano con Pesaresi e Kerjota. La partita si sblocca subito nella ripresa: combinazione Baldini-Mancini e Pesaresi anticipa tutti spingendo la palla in rete. Centesimo sigillo in maglia rossoblu per il bomber di Senigallia. Il Fano si getta in avanti, Roberto risponde presente e respinge gli assalti. Al 27’ ancora Pesaresi ha la possibilità di scrivere 101 ma Bizzini gli nega la gloria con l’aiuto della traversa. Al triplice fischio può esplodere la gioia dei tifosi senigalliesi, che celebrano capitan Pesaresi con cori, striscioni e una maglia celebrativa per lo splendido traguardo raggiunto.

Soltanto un pareggio per le due squadre di San Benedetto. Il Porto d’Ascoli fa 1-1 in casa contro il Chieti e non approfitta appieno della sconfitta del Fano per avvicinare la zona play-off. Risultato che si decide nel primo tempo, con il vantaggio degli orange firmato da Sensi e il pareggio messo a segno da Cesario.

La Samb fa 0-0 sul campo del Termoli, dopo una gara equilibrata e avara di emozioni. I rossoblù vanno vicini al gol solo ad inizio ripresa con Proia che sfiora il palo.

Sconfitta pesante per il Montegiorgio nello scontro diretto sul campo della Vastese. I marchigiani vanno in vantaggio con Perpepaj al 44’, ma nella ripresa vanno in black out e si fanno prima raggiungere e poi sorpassare dai padroni di casa, con due prodezze balistiche di De Cerchio. Fondamentale ora la prossima gara, giovedì al Tamburrini, contro il Termoli.

Il Tolentino perde in casa contro il Nuova Florida e dice praticamente addio alla serie D. Una sconfitta maturata nel finale di partita dopo un primo tempo dominato dalla squadra cremisi, incapace di concretizzare le occasioni create. Gli ospiti passano con il minimo sforzo, con un colpo di testa di Tamburlani all’ 85’. E nel finale i padroni di casa chiudono in dieci per l’espulsione diretta di Marcelli subentrato a Gori.