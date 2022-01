Serie D: la “pareggite” colpisce le marchigiane, vince solo il Montegiorgio

Derby ricco di occasioni ma senza gol quello tra Tolentino e Recanatese. Dopo lo 0-4 dell’andata, al “Della Vittoria” le porte rimangono inviolate, ma la squadra cremisi si conferma un avversario ostico per la capolista, costretta a giocare in dieci dal 5’ minuto del secondo tempo per l’espulsione diretta di Raparo. I giallorossi vanno comunque vicini al vantaggio in più di un’occasione, ma trovano sulla loro strada un Bucosse in giornata di grazia.

La Recanatese nel nuovo anno rallenta il passo (un solo punto nelle ultime due partite), ma le dirette inseguitrici non ne approfittano fino in fondo. Si avvicina solo il Fiuggi (a quota 35 punti) che passa sul campo del Notaresco, mentre il Trastevere (con una partita ancora da recuperare) pareggia sul campo della Sambenedettese per 0-0. I rivieraschi allungano così la loro striscia positiva, con due vittorie e due pareggi, che però non basta ancora per uscire dalle sabbie mobili dei play-out. Impresa invece riuscita al Montegiorgio che conferma un grande inizio di 2022 andando a vincere come da programma la gara casalinga contro il fanalino di coda Aurora Alto Casertano. Protagonista di giornata ancora Albanesi, che dopo la doppietta di Tolentino firma l’1-0 dei padroni di casa dopo appena 5 minuti. E sempre lui mette lo zampino sul raddoppio, servendo a Perpepaj la palla del definitivo 2-0. La squadra di mister Mengo conferma il suo ottimo momento di forma, con sette punti conquistati nelle ultime tre partite, raggiungendo così il Castelfidardo in classifica a quota 23.



I fidardensi interrompono la striscia negativa di 4 sconfitte consecutive, ma non vanno oltre lo 0-0 casalingo contro il Vastogirardi e ora la classifica inizia a preoccupare. Non bastano gli innesti dei nuovi acquisti Cusimano e Perkovic a dare la scossa, soprattutto in fase realizzativa, dove i biancoverdi hanno il secondo peggior attacco del girone con 16 gol fatti. È probabile che in settimana arrivino nuovi rinforzi dal mercato alla corte di mister Manoni.

Il Fano si salva in extremis sul difficile campo di Vasto, dove raggiunge il pareggio al 93’ su rigore realizzato da Tortori. La classifica resta ancora deficitaria per i fanesi, che devono però recuperare la partita in casa contro il Porto D’Ascoli, fissata per mercoledì. La squadra ascolana nel frattempo mantiene la zona play-off della serie D, andando a conquistare un punto pesante sul campo del Matese. Un pareggio che va quasi stretto ai ragazzi di Ciampelli, in vantaggio nel secondo tempo con D’Alessandro e poi raggiunti a 10 minuti dalla fine con un calcio di rigore trasformato da Galesio dopo una prima respinta di Testa.