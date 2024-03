Calcio, Serie D: pareggi amari per Samb e Fano, fa festa la Vigor

Il ritorno di mister Lauro non basta alla Samb per invertire la rotta. I rossoblù pareggiano in casa contro il Chieti, che passa in vantaggio ad inizio ripresa con il gol di Forgione. Poi Pezzolla alla mezzora sigla il definitivo 1-1, ma è l’ennesima occasione persa per la Samb. I marchigiani scivolano al terzo posto in classifica, scavalcati dal L’Aquila (prossimo avversario della Samb) che vince in trasferta il derby contro l’Avezzano.

Il Campobasso resta così capolista e mantiene inalterato il suo vantaggio sulla Samb (+5 a 5 giornate dalla fine), pur pareggiando in trasferta sul campo del Fossombrone. La squadra di Fucili sfiora l’impresa passando in vantaggio con Fagotti, ma si fa raggiungere al 91’ da Di Filippo e poi rischia addirittura la beffa finale al 95’, quando viene assegnato un calcio di rigore agli ospiti. Sul dischetto si presenta Di Nardo, ma il portiere di casa Marcantognini si trasforma in uomo ragno e sbarra la strada. Un punto d’oro in chiave salvezza per il Fossombrone, che vede però avvicinarsi la zona play-out (ora distante appena 3 punti) dopo la vittoria del Monterotondo a Notaresco.

Salvezza sempre più vicina invece per l’Atletico Ascoli, che pareggia il derby in casa dell’Alma Fano per 1-1. I padroni di casa passano in vantaggio con Mancini, bravo a sfruttare l’indecisione in uscita di Pompei, tradito dal vento sulla punizione in area di Pierfederici. L’Atletico reagisce dopo l’intervallo e trova il meritato pareggio con Dubaz. Per i granata di mister Manoni la situazione si fa invece sempre più complicata. Serviva una vittoria, anche per cancellare la mazzata del derby perso 5-1 in casa della Vigor. E’ arrivato invece un pareggio che serve a poco per la classifica. Il Vastogirardi vince infatti lo scontro diretto contro il Matese e l’Alma scivola al penultimo posto, che equivarrebbe alla retrocessione diretta in Eccellenza.

Clima da play-off invece in casa Vigor Senigallia, che vince a Sora per 1-0 grazie al diagonale vincente di Baldini, arrivato a ridosso dell’intervallo. Tre punti d’oro per la formazione di mister Aldo Clementi, che sorpassa l’Avezzano e sale al quarto posto in classifica, nel giorno in cui capitan Denis Pesaresi (il bomber più prolifico nella storia della Vigor) festeggia le 300 presenze con la maglia rossoblù.

Ora il campionato si ferma per la sosta pasquale, si tornerà di nuovo in campo domenica 7 aprile.