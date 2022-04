Calcio Serie D, Montegiorgio e Porto d’Ascoli tornano alla vittoria

Esordio positivo per Brini sulla panchina del Montegiorgio, che conquista i 3 punti al 91’. Nessun problema per i rivieraschi che vincono 3-1.

Bene le due marchigiane in campo nelle gare di recupero della serie D girone F. Vincono sia Montegiorgio che Porto d’Ascoli, impegnate contro le cenerentole del torneo: Nereto (penultima) e Aurora Alto Casertano (fanalino di coda). Partite che presentavano qualche insidia alla vigilia, malgrado la classifica delle rispettive avversarie.

Il Montegiorgio in effetti ha avuto filo da torcere per conquistare l’intera posta in palio, complice anche la situazione di turbolenza che ha accompagnato la settimana dei rossoblu, con l’esonero di mister Eddy Mengo e l’arrivo in panchina di Fabio Brini.

Un esordio subito vincente per l’ex tecnico di Ancona, Salernitana e Carpi (tra le varie compagini allenate), che ha iniziato la carriera da allenatore proprio a Montegiorgio nella stagione 1994-95, subentrando a campionato in corso e portando i rossoblu alla salvezza nel torneo di Eccellenza. Lo stesso obiettivo che Brini cercherà di raggiungere ora in serie D. Per il momento, è il caso di dire, buona la prima, anche se con po’ di sofferenza e il gol vittoria arrivato soltanto al 91’ grazie a Misin. In precedenza anche due legni per i padroni di casa: prima la traversa centrata da Santoro, poi l’incrocio dei pali di Marchionni su punizione.

Tutto facile invece per il Porto d’Ascoli, che vince in casa 3-1 contro l’Aurora Alto Casertano, riscattando così la sconfitta interna contro il Trastevere. Gli “orange” sbloccano il risultato dopo appena 5 minuti con bomber Spagna, poi mettono in cassaforte il risultato nella ripresa con Battista (70’) e Clerici (77’), mentre gli ospiti accorciano le distanze nel finale con il gol di Romeo.

Tra le squadre marchigiane Tolentino, Fano e Castelfidardo hanno fin qui disputato tutte le 27 partite previste da calendario, mentre devono ancora recuperare una gara Recanatese, Samb, Montegiorgio e Porto d’Ascoli.