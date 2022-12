Calcio Serie D: il Montegiorgio anticipa, poi i derby Samb-Vigor e Tolentino-PdA

Penultima giornata del girone di andata prima della lunga pausa natalizia. Due gli anticipi in programma: Trastevere-Avezzano e Montegiorgio-Vastogirardi, che si giocheranno domani alle 14.30. Una scelta effettuata di comune accordo tra le rispettive società in vista del turno infrasettimanale del 21 dicembre prossimo, quando il girone F chiuderà i battenti fino all’8 gennaio.

Il Montegiorgio riceve la visita del Vastogirardi, squadra ostica soprattutto in trasferta, dove ha raccolto finora 11 punti in 8 partite. I rossoblù in settimana hanno concluso due importanti operazioni in uscita con le partenze del centrocampista Alex Misin (che piace a Maceratese e Osimana) e del difensore Dani Ficola, condizionato da un infortunio che ne ha compromesso la prima parte della stagione.

Molto attiva sul mercato anche la Samb, che domenica ospita la Vigor Senigallia. In settimana è arrivata la doccia fredda della sentenza del Tribunale della Figc, che ha sanzionato i rossoblù con un punto di penalizzazione in classifica e una multa di 700 euro (oltre a 9 mesi di inibizione per il patron Renzi), nell’ambito della vertenza dell’ex allenatore Mauro Antonioli. Intanto la società, dopo l’acquisto dell’attaccante Torromino, ha annunciato l’arrivo sempre dal Livorno del difensore Karkalis, mentre in tre lasciano la Samb: Luccarini, Acunzo e Bianchino. La Vigor Senigallia invece, ancora ferma sul mercato, è chiamata a riscattare il passo falso di Avezzano. La classifica vede ancora i senigalliesi al secondo posto, in tandem con il Trastevere.

L’altro derby di giornata è quello tra Tolentino e Porto d’Ascoli. La formazione cremisi è uscita rivoluzionata dal calciomercato: l’ultimo arrivato è Filippo Maria Brondi, centrocampista classe 1994, che nella prima parte della stagione ha indossato la maglia dell’Orvietana sempre in Serie D. Dopo l’impresa di una settimana fa con la vittoria sul campo del Trastevere, la squadra di Mattoni cerca il primo successo al Della Vittoria, dove finora ha raccolto solo due pareggi in 8 gare (peggior rendimento casalingo del girone). Sul proprio percorso troverà un Porto d’Ascoli in cerca di riscatto dopo la sconfitta per 3-1 subita in casa contro la corazzata Pineto.

Infine l’Alma Juventus Fano va in trasferta a Chieti e punta al colpaccio, contro una squadra a corrente alternata, reduce dalla brutta sconfitta di Termoli. Gli abruzzesi in settimana hanno annunciato un trittico di acquisti (Vaccaro, Mollica e Natella) mentre i granata di mister Mosconi (a un punto di distanza dai play-off) hanno ottenuto un importante riconoscimento dalla Lega, risultando la squadra “più giovane d’Italia” in base all’aggiornamento della classifica “Giovani D Valore”.