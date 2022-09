Si sblocca il Montegiorgio, che al Tamburrini davanti ai propri tifosi trova il primo successo in campionato. Il gol partita contro il Chieti lo mette a segno capitan Albanesi alla mezz’ora del primo tempo. I padroni di casa falliscono il raddoppio in più occasioni e alla fine, nel secondo tempo, rischiano il clamoroso autogol su una deviazione maldestra di Diop. Finisce con entrambe le squadre in 10 per le espulsioni di Pampano (Montegiorgio) e Palmisano (Chieti). Vittoria meritata per gli uomini di De Angelis che possono guardare alla prossima trasferta di Notaresco con più serenità.



Una super Vigor Senigallia batte in casa 3-0 il Team Nuova Florida. Sblocca il risultato al 22’ D’Errico (che poi uscirà per infortunio) e nella ripresa i padroni di casa chiudono i giochi con i gol di Baldini e Kerjota. Grande pubblico allo stadio Bianchelli (riaperto dopo l’alluvione) con 700 spettatori sugli spalti uniti nel ricordo e nella solidarietà. Il tifo organizzato rossoblù ha preferito non cantare durante la gara, pur senza far mancare il proprio sostegno.

Gara ricca di gol anche a Fano, dove l’Alma di mister Mosconi frena la corsa del Trastevere (tra le pretendenti al salto di categoria) vincendo per 3-2. Prima sconfitta stagionale per la formazione laziale, superata in classifica proprio dai granata, in gol con Serges, Padovani e Niang, che festeggia al meglio nel giorno del suo compleanno.



Impresa del Tolentino che vince 3-1 sul terreno del Matese. A trascinare la squadra cremisi una doppietta di Vitiello, che sale in vetta alla classifica cannonieri a quota 3 reti. Un punteggio che poteva essere addirittura più rotondo senza le parate di Governali e i legni (ben tre) colpiti dal Tolentino.



Pareggiano Porto d’Ascoli e Sambenedettese, entrambe per 1-1. La squadra di Ciampelli a Termoli subisce il primo gol della stagione, una rovesciata di Defendi che porta in vantaggio i locali. I biancocelesti pareggiano al 60’ con una gran punizione di Caprioli sotto l’incrocio. Primo punto in campionato per il Termoli, che resta fanalino di coda, mentre il Porto d’Ascoli resta nelle zone alte della classifica a quota 8 con Tolentino e Fano.



Piccolo passo falso della Samb che in casa contro il Notaresco non va oltre il pareggio. Ospiti subito in vantaggio con Cantarini al 6’. Pareggio di Cardella al 18’. La Samb fa una buona gara ma non riesce a centrare la prima vittoria davanti ai propri tifosi.