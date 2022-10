Vittoria 2-1 in rimonta per la Vigor Senigallia contro il Tolentino. Pareggio amaro per il Montegiorgio. Il Fano batte 2-0 il Roma City e sale in classifica

La Vigor Senigallia si aggiudica il derby vincendo in rimonta contro il Tolentino. Dopo un primo tempo a porte inviolate, la gara si accende nella ripresa con la rete del vantaggio di marca ospite firmata al 53’ da Lattanzi. La reazione della Vigor non si fa attendere e dopo appena tre minuti è capitan Pesaresi a ristabilire la parità con una girata che sorprende Moro fuori dai pali. Poi all’ 82esimo i padroni di casa completano l’opera segnando il gol vittoria con Bartolini, che lanciato da Lattanzi conclude con un diagonale perfetto. Seconda sconfitta consecutiva per i cremisi, superati in classifica proprio dalla Vigor che sale a quota 10.



Domenica da dimenticare per Samb e Porto d’Ascoli. Parte male l’avventura di mister Prosperi sulla panchina rossoblù. I rivieraschi perdono in casa 3-0 contro il Pineto, che mette la freccia nel secondo tempo con i gol di Allegretti (rigore molto dubbio) e Njambè, lesto ad approfittare di due svarioni della difesa di casa. Inevitabile a fine gara la contestazione della curva rossoblù all’indirizzo di squadra e società.



Non va meglio ai cugini del Porto d’Ascoli, travolti per 4-1 sul campo del Matese. Gli orange, alla prima sconfitta stagionale, vanno in vantaggio allo scadere del primo tempo con il colpo di testa di Passalaqua, poi nella ripresa crollano subendo 4 gol in 20 minuti. Prima arriva il pareggio di Salatino, poi i padroni di casa vanno in vantaggio con Esposito. La squadra di Ciampelli va in cortocircuito e il Matese dilaga con Ricciardi e ancora Salatino, dopo un erroraccio di Testa.



Ne approfitta il Fano di mister Mosconi, che batte 2-0 il Roma City e torna nei piani alti della classifica, a quota 11 punti insieme a Porto d’Ascoli e Pineto. I granata approfittano della superiorità numerica, con gli ospiti rimasti in dieci già dopo 13 minuti per un fallo da ultimo uomo del portiere laziale. La pressione del Fano si scontra con il muro della difesa ospite, che cade però nel secondo tempo al 59’ con il gol di Pensalfini. Nel finale la squadra romana resta in nove e il Fano raddoppia all’86’ con capitan Broso.



Mastica amaro il Montegiorgio, che vede svanire la vittoria nei minuti di recupero. I padroni di casa si portano sul 2-0 dopo 25 minuti grazie ai gol di Antichi e Tenkorang. La squadra di De Angelis controlla e sfiora il tris nella ripresa. Poi gli ultimi 5 minuti di gara sono fatali per i rossoblù: il Team Nuova Florida prima accorcia con Sicurella e poi in pieno recupero pareggia con Capparella su calcio di rigore. Per il Montegiorgio è il terzo risultato utile consecutivo, ma stavolta non c’è molto da gioire.