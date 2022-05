Doveva essere la giornata della festa promozione della Recanatese, che tornava a giocare davanti ai propri tifosi dopo la conquista della serie C domenica scorsa contro il Matese. Alla fine a festeggiare è stato soprattutto il Castelfidardo, che è riuscito in rimonta ad espugnare il Tubaldi di Recanati, conquistando 3 così punti fondamentali che tengono ancora vive le speranze fidardensi di giocarsi la salvezza ai play-out.



Per la Recanatese si è trattata di una sconfitta indolore, la più innocua di una stagione capolavoro che ha scritto una pagina di storia della squadra giallorossa.

I padroni di casa vanno in vantaggio con l’ex Giampaolo e poi raddoppiano con Sbaffo, che rafforza così la sua leadership nella classifica cannonieri. Poi sul finire del primo tempo arriva per gli ospiti il gol di Perkovic che riporta fiducia ai fisarmonicisti. Nella ripresa ci pensa Bracciatelli a firmare il pareggio, mentre nel finale Cardinali sfrutta un errore della retroguardia di casa e firma il definitivo sorpasso. Un gol pesante che regala vittoria e speranze. Il Castelfidardo c’è e non molla.



Ma neanche le altre squadre in lotta per la salvezza sembrano intenzionate a cedere. A parte le già retrocesse Nereto e Aurora Alto Casertano, in coda vince il Montegiorgio un importantissimo scontro diretto contro il San Nicolò Notaresco. La squadra di Brini vince in rimonta con una doppietta di Albanesi e raggiunge in classifica a quota 43 sia il Notaresco che il Castelnuovo Vomano, che pareggia 1-1 a Porto d’Ascoli.

Ne approfitta il Fano che firma il colpaccio a Fiuggi, espugnando il campo dei termali per 3-0 con i gol di Tortori, Montesi (aut.) e Serges. Una vittoria che proietta i granata fuori dalla zona play-out a quota 44. In questo momento la squadra di Catalano sarebbe incredibilmente salva. Saranno fondamentali le ultime due partite di campionato, sia in chiave salvezza che per la lotta play-off, dove ci sono sei squadre in lizza per gli ultimi due posti disponibili. Certi del piazzamento in griglia sono Trastevere e Tolentino. La squadra di Mosconi pareggia 0-0 in casa contro la Sambenedettese, quinta in classifica insieme alla Vastese a quota 49 punti. Appena dietro ad una lunghezza di distanza c’è il Porto d’Ascoli che domenica prossima si gioca il tutto per tutto in trasferta nello scontro diretto contro la Vastese.